Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9689 руб.

6 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7901 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9689 руб.

Минимальный курс евро составил 72,8025 руб., максимальный - 73,295 руб. Было заключено 2960 сделок. Объем торгов составил 10691,55 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,9525 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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