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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 мая
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06 мая 2019 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 7 мая

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6 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 7 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2685,68 (+15,21) руб./грамм; на серебро - 30,78 (-0,36) руб./грамм; на платину - 1795,99 (-70,01) руб./грамм; на палладий - 2854,67 (+12,04) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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