Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2487,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1214,62 млрд руб.

6 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 6 мая составили по Российской Федерации 2487,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2032,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1680,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1287 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 6 мая составили 1214,62 млрд руб. против 1433,31846 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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