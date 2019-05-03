Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6908 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,69 руб., максимальный - 9,692 руб. Было заключено 3 сделки. Объем торгов составил 0,12 млн руб., что на 100% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,69 руб. за юань.

3 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи не изменился и составил 9,6908 руб.

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,73 пункта (0,223%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2580,95 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По... Индекс РТС стабилизируется после роста. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 29549,336 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 19,339 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 229 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 65,3007 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1741 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9018 руб. Минимальный курс евро составил 72,665 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,665 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи не изменился и составил 9,6908 руб. Минимальный курс юаня составил 9,69 руб., максимальный - 9,692 руб. Было заключено 3 сделки. Объем торгов составил 0,12 млн руб., что на 100%... Минимальный курс юаня составил 9,69 руб., максимальный - 9,692 руб. Было заключено 3 сделки. Объем торгов составил 0,12 млн руб., что на 100%...

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Британский HSBC Holdings Plc, крупнейший банк Европы, увеличил чистую прибыль в первом квартале 2019 года на треть благодаря хорошим результатам подразделения, в которое входят розничный бизнес и операции в сфере управления активами состоятельных клиентов. Как говорится... Как говорится... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле 2019 года снизился до 55,1 пункта с 56,1 пункта в марте, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Апрельское значение индикатора является минимальным с августа 2017... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в пятницу благодаря сильным статданным по рынку труда, повысившим оптимизм трейдеров в отношении состояния экономики США. Согласно отчету министерства труда США, обнародованному в пятницу, число рабочих мест в экономике страны в... Согласно отчету министерства труда США, обнародованному в пятницу, число рабочих мест в экономике страны в... читать дальше

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Инвесткомпания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway Inc. приобрела долю в интернет-ритейлере Amazon.com Inc., заявил У.Баффет в интервью CNBC.У.Баффет отметил, что решение об инвестициях принял не он, а один из портфельных управляющих Berkshire - Тед... читать дальше

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Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил, что официальная Вена продолжает поддерживать строительство газопровода "Северный поток - 2". Об этом он заявил в пятницу на совместной пресс-конференции с премьер-министром Баварии Маркусом Зёдером, передает "Немецкая волна". По словам... читать дальше

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Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) сократил чистую прибыль в первом квартале 2019 года из-за реструктуризации бизнеса в Европе, а также прекращения выпуска старых моделей Jeep Wrangler. Гендиректор FCA Майк Мэнли... Гендиректор FCA Майк Мэнли... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,81 пункта (0,031%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2576,03 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2587 (+0,46%) пункта, минимальное - 2574,24 (-0,04%)... читать дальше

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Доллар США и евро слегка снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль перешел от падения к плавному укреплению по отношению к бивалютной корзине благодаря наметившейся стабилизации ситуации на мировых нефтяных площадках. Курс доллара США составил 65,39 руб. в... Курс доллара США составил 65,39 руб. в... читать дальше

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Число рабочих мест в экономике США в апреле 2019 года увеличилось на 263 тыс. человек, свидетельствуют данные министерства труда страны. Согласно пересмотренным данным, в марте количество рабочих мест в стране выросло на 189 тыс., а не на 196 тыс., как сообщалось... читать дальше

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Государственный пенсионный фонд Норвегии (он же Нефтяной фонд), самый большой фонд национального благосостояния в мире с активами на $1 трлн, в первом квартале 2019 года получил рекордную прибыль от инвестиций в норвежских кронах на фоне активного роста стоимости его вложений в... читать дальше

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Цена на нефть Brent замедлила снижение, WTI перешла в слабый плюс. Трейдеры пытаются оценить разнонаправленные рыночные сигналы: с одной стороны это существенный рост запасов и производства нефти в США и менее значительное, чем требует соглашение с ОПЕК, сокращение... Трейдеры пытаются оценить разнонаправленные рыночные сигналы: с одной стороны это существенный рост запасов и производства нефти в США и менее значительное, чем требует соглашение с ОПЕК, сокращение... читать дальше

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