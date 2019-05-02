Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,6908 руб.

2 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1177 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6908 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,69 руб., максимальный - 9,692 руб. Было заключено 3 сделки. Объем торгов составил 0,12 млн руб., что на 100% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,69 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.