Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,444 руб.

30 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1734 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,444 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,2725 руб., максимальный - 64,6375 руб. Было заключено 10762 сделки. Объем торгов составил 58923,79 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,47 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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