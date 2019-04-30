30 апреля 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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30 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 06.05 по 12.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|06.05.2019
|12:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Март 2019
|07.05.2019
|09:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Март 2019
|07.05.2019
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Март 2019
|07.05.2019
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Апрель 2019
|08.05.2019
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Март 2019
|08.05.2019
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Апрель 2019
|08.05.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 апреля
|09.05.2019
|15:30
|Внешнеторговый баланс США
|Март 2019
|09.05.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 апреля
|09.05.2019
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Апрель 2019
|09.05.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 апреля
|09.05.2019
|15:30
|Индекс цен на новостройки в Канаде
|Март 2019
|10.05.2019
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Март 2019
|10.05.2019
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2019
|10.05.2019
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Март 2019
|10.05.2019
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Март 2019
|10.05.2019
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Март 2019
|10.05.2019
|11:30
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Март 2019
|10.05.2019
|11:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|I квартал 2019
|10.05.2019
|11:30
|Промышленное производство в Великобритании
|Март 2019
|10.05.2019
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Апрель 2019
|10.05.2019
|15:30
|Безработица в Канаде
|Апрель 2019
|10.05.2019
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Март 2019
|10.05.2019
|21:00
|Бюджет США
|Апрель 2019
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