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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 мая
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30 апреля 2019 года 16:00

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 мая

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30 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 1 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2670,47 (+3,75) руб./грамм; на серебро - 31,14 (0,0) руб./грамм; на платину - 1866 (+4,5) руб./грамм; на палладий - 2842,63 (-189,84) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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