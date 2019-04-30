Учетные цены Банка России на драгметаллы с 1 мая

30 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 1 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2670,47 (+3,75) руб./грамм; на серебро - 31,14 (0,0) руб./грамм; на платину - 1866 (+4,5) руб./грамм; на палладий - 2842,63 (-189,84) руб./грамм.

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,51 пункта (0,409%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2559,32 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 42555,122 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 192,090 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 186 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5731 руб. Минимальный курс юаня составил 9,55 руб., максимальный - 9,592... Минимальный курс юаня составил 9,55 руб., максимальный - 9,592... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 739 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5024 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2619 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,3096 руб. Минимальный курс евро составил 72,18 руб.,... Минимальный курс евро составил 72,18 руб.,... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch поместило в список Rating Watch с "позитивным" прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Связь-банка на уровне "BB-". Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне... Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне...

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Чистая прибыль ПАО "Соллерс" по МСФО в 2018 г. упала на 95,4% - до 46 млн руб., следует из сообщения компании. При этом выручка выросла на 10,4% по сравнению с 2017г. и составила 39,479 млрд рублей. При этом выручка выросла на 10,4% по сравнению с 2017г. и составила 39,479 млрд рублей. Показатель EBITDA в 2018 году сократился на 85,8% - до 481 млн... Показатель EBITDA в 2018 году сократился на 85,8% - до 481 млн... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, и завершил последние торги апреля снижением. Европейские фондовые рынки демонстрировали негативный настрой в ходе торгов, но вечером часть индикаторов стала расти. Европейские фондовые рынки демонстрировали негативный настрой в ходе торгов, но вечером часть индикаторов стала расти. Большинство азиатских рынков акций закрылось в красной... Большинство азиатских рынков акций закрылось в красной... читать дальше

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Во вторник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно повышаются благодаря ценовому росту американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также обозначившемуся отскоку на нефтяных площадках. При этом изменения суверенных спредов к... читать дальше

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Сбербанк России не ожидает значительного изменения доходности корпоративного рублевого кредитного портфеля и ипотечного портфеля, сообщил зампред банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции во вторник. "Я не ожидаю драматического изменения доходности... "Я не ожидаю драматического изменения доходности... читать дальше

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Сбербанк России продолжает обсуждать с ЦБ РФ условия участия в Системе быстрых платежей (СБП), не ожидает влияния этого проекта на финансовые результаты банка за 2019 год, сообщил в ходе телефонной конференции зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр... читать дальше

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В 1-м квартале доля жалоб на кредитные организации традиционно составила более половины от всех жалоб, поступивших регулятору (57,2%), говорится в сообщении Банка России. В январе-марте ЦБ получил 39,8 тыс. подобных жалоб, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период... В январе-марте ЦБ получил 39,8 тыс. подобных жалоб, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период... читать дальше

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Прирост запасов нефти и конденсата в 2018 году почти на 4% превысил уровень добычи и достиг 578 млн тонн, говорится в материалах Минприроды. Прирост запасов газа в прошлом году превысил добычу почти в 7% и достиг 673 млрд кубометров. Прирост запасов газа в прошлом году превысил добычу почти в 7% и достиг 673 млрд кубометров. Прирост ресурсов нефти и... Прирост ресурсов нефти и... читать дальше

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Сбербанк России пока не планирует менять дивидендную политику, сообщил в ходе телефонной конференции во вторник зампред правления банка Александр Морозов. "Мы не планируем сейчас вносить какие-либо изменения в нашу действующую дивидендную политику. Мы будем следовать... "Мы не планируем сейчас вносить какие-либо изменения в нашу действующую дивидендную политику. Мы будем следовать... читать дальше

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Профицит госбюджета Грузии в январе-марте 2019 года составил 347,8 млн лари ($128,8 млн по текущему курсу), или 13,4% от доходов, говорится в сообщении министерства финансов республики. В 1-м квартале 2018 года госбюджет Грузии был исполнен с профицитом в размере 541,3... В 1-м квартале 2018 года госбюджет Грузии был исполнен с профицитом в размере 541,3... читать дальше

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В ходе торгов во вторник американский рынок акций снижается, акции технологических компаний дешевеют на фоне слабой отчетности Alphabet. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:35 мск опустился на 29,98 пункта (0,11%) и составил 26524,41 пункта. Standard & Poor's 500... Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:35 мск опустился на 29,98 пункта (0,11%) и составил 26524,41 пункта. Standard & Poor's 500... читать дальше

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