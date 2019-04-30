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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1425 млрд руб.
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30 апреля 2019 года 10:13
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 1425 млрд руб.
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30 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 1425 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 172,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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30 апреля 2019 года 19:45
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.30 апреля 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 апреля снизилась на 0,45% и составила 42555,122 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 42555,122 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 192,090 млрд руб., или на...
.30 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 186 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5731 руб. Минимальный курс юаня составил 9,55 руб., максимальный - 9,592... читать дальше
.30 апреля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,5024 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 739 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5024 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.30 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2619 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,3096 руб. Минимальный курс евро составил 72,18 руб.,... читать дальше
.30 апреля 2019 года 19:06
Международное рейтинговое агентство Fitch поместило в список Rating Watch с "позитивным" прогнозом долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте Связь-банка на уровне "BB-". Краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне...
.30 апреля 2019 года 19:02
Чистая прибыль ПАО "Соллерс" по МСФО в 2018 г. упала на 95,4% - до 46 млн руб., следует из сообщения компании. При этом выручка выросла на 10,4% по сравнению с 2017г. и составила 39,479 млрд рублей. Показатель EBITDA в 2018 году сократился на 85,8% - до 481 млн... читать дальше
.30 апреля 2019 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, и завершил последние торги апреля снижением. Европейские фондовые рынки демонстрировали негативный настрой в ходе торгов, но вечером часть индикаторов стала расти. Большинство азиатских рынков акций закрылось в красной... читать дальше
.30 апреля 2019 года 18:49
Во вторник котировки большинства выпусков российских суверенных еврооблигаций умеренно повышаются благодаря ценовому росту американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также обозначившемуся отскоку на нефтяных площадках. При этом изменения суверенных спредов к... читать дальше
.30 апреля 2019 года 18:42
Сбербанк в этом году не ожидает значительного изменения доходности корпоративного и ипотечного портфелей
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.30 апреля 2019 года 18:34
Сбербанк России продолжает обсуждать с ЦБ РФ условия участия в Системе быстрых платежей (СБП), не ожидает влияния этого проекта на финансовые результаты банка за 2019 год, сообщил в ходе телефонной конференции зампред правления, финдиректор Сбербанка Александр... читать дальше
.30 апреля 2019 года 18:26
В 1-м квартале доля жалоб на кредитные организации традиционно составила более половины от всех жалоб, поступивших регулятору (57,2%), говорится в сообщении Банка России. В январе-марте ЦБ получил 39,8 тыс. подобных жалоб, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период... читать дальше
.30 апреля 2019 года 18:17
Прирост запасов нефти и конденсата в 2018 году почти на 4% превысил уровень добычи и достиг 578 млн тонн, говорится в материалах Минприроды. Прирост запасов газа в прошлом году превысил добычу почти в 7% и достиг 673 млрд кубометров. Прирост ресурсов нефти и... читать дальше
.30 апреля 2019 года 18:08
Сбербанк России пока не планирует менять дивидендную политику, сообщил в ходе телефонной конференции во вторник зампред правления банка Александр Морозов. "Мы не планируем сейчас вносить какие-либо изменения в нашу действующую дивидендную политику. Мы будем следовать... читать дальше
.30 апреля 2019 года 17:59
Профицит госбюджета Грузии в январе-марте 2019 года составил 347,8 млн лари ($128,8 млн по текущему курсу), или 13,4% от доходов, говорится в сообщении министерства финансов республики. В 1-м квартале 2018 года госбюджет Грузии был исполнен с профицитом в размере 541,3... читать дальше
.30 апреля 2019 года 17:50
В ходе торгов во вторник американский рынок акций снижается, акции технологических компаний дешевеют на фоне слабой отчетности Alphabet. Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:35 мск опустился на 29,98 пункта (0,11%) и составил 26524,41 пункта. Standard & Poor's 500... читать дальше
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