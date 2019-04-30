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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Дешевеющая нефть не приведет к ослаблению рубля
Минэкономразвития заложило в прогноз постепенное снижение нефтяных цен в 2019 году, но считает, что это не приведет к ослаблению рубля: фундаментальные факторы играют в пользу российской валюты
 
Потенциальных банкротов-физлиц стало меньше
Россияне реже оказываются в предбанкротном состоянии. По данным на конец марта 2019 года, из 42 млн банковских клиентов лишь 337,7 тыс. могут быть признаны несостоятельными, следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс", с которыми...
 
Инфляционные ожидания населения в апреле выросли, компаний – снизились - ЦБР
Динамика инфляционных ожиданий экономических субъектов в апреле была разнонаправленной. Инфляционные ожидания населения несколько повысились, а ценовые ожидания предприятий и оценки долгосрочных инфляционных ожиданий участников финансового рынка...
 
Чем грозит повышение ввозных пошлин на продуктовое сырьё
В Федеральной таможенной службе (ФТС) предлагают повысить импортные пошлины на часть ингредиентов для продуктов и напитков. В их числе - молочная сыворотка, масла и концентрат апельсинового сока. Предложение повысить импортные пошлины на ряд видов...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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30 апреля 2019 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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30 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
08:05 Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK Апрель 2019
09:00 Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide Апрель 2019
09:30 Предварительная оценка ВВП Франции I квартал 2019
09:45 Данные о потребительских расходах во Франции Март 2019
09:45 Предварительная оценка потребительских цен во Франции Апрель 2019
09:45 Цены производителей во Франции Март 2019
10:55 Данные о безработице в Германии Апрель 2019
11:00 Данные о безработице в Италии Март 2019
11:00 Предварительная оценка ВВП Италии I квартал 2019
12:00 Данные по безработице в еврозоне Март 2019
12:00 Предварительная оценка потребительских цен в Италии Апрель 2019
13:00 Предварительная оценка ВВП еврозоны I квартал 2019
15:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Апрель 2019
15:30 Месячное изменение ВВП Канады Февраль 2019
15:30 Цены производителей в Канаде Март 2019
16:00 Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США Февраль 2019
16:45 Индекс производственной активности Чикаго Апрель 2019
17:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Апрель 2019

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
30 апреля 2019 года 09:05
ТД "Мясничий" завершил размещение облигаций на 300 млн рублей
ООО "Торговый дом "Мясничий" (Красноярск) полностью разместило 5-летние облигации серии БО-П03 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение выпуска началось 15 марта по открытой подписке.

Номинал одной облигации - 1 тыс....    читать дальше
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30 апреля 2019 года 09:02
Чистый убыток "ЮТэйр" по МСФО в 2018 году составил 22 млрд руб.
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в 2018 году получило 21,999 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 2,429 млрд руб. чистой прибыли за 2017 год, говорится в отчетности группы.

Выручка выросла на 10% - до 83,6 млрд рублей. Выручка от пассажирских перевозок и вертолетных работ...    читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:53
Цены на нефть снижаются
Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы оценивают возможный ответ ОПЕК на американские санкции против Ирана.

Котировки обеих марок, подскочившие на прошлой неделе до максимальных отметок с октября прошлого года на...    читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:37
Американские фондовые индексы выросли на 0,04-0,2%
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в небольшом плюсе, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные значения вторую сессию подряд впервые с прошлого августа.

Как сообщалось, доходы населения США в марте 2019 года...    читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2694,59 млн руб.
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2694,59 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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30 апреля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75350,00 млн руб.
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75350,00 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:25
Эксперты прогнозируют сохранение ставки Федрезервом на прежнем уровне
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит на прежнем уровне значение базовой процентной ставки на заседании, которое начнется 30 апреля и завершится 1 мая, полагает большинство опрошенных СМИ экономистов. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, американский Центробанк...    читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:14
РусАл" в 1-м квартале незначительно снизил выпуск алюминия
ОК "РусАл" в 1-м квартале 2019 года выпустила 928 тыс. тонн алюминия, что на 1,6% ниже уровня предыдущего квартала, говорится в сообщении компании. По сравнению с данными годом ранее выпуск алюминия снизился на 0,3%.

Продажи алюминия в 1-м квартале выросли на 2,2% к...    читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:06
Европейские рынки акций завершили торги на подъеме
Фондовые индексы стран Западной Европы, торговавшиеся в минусе большую часть сессии в понедельник, перешли к росту после открытия торгов в США и завершили день в зеленой зоне.

Как стало известно в понедельник, сводный индекс делового и потребительского доверия к...    читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,2024 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 72,2024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,42 коп.
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30 апреля 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,6917 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 64,6917 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,36 коп.
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30 апреля 2019 года 08:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира
Сегодня в Японии нерабочий день.

Это автоматическое сообщение.
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30 апреля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

08:05

Индекс потребительского доверия к экономике...    читать дальше
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29 апреля 2019 года 19:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 29 апреля растет
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,11 пункта (0,238%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2569,83 пункта.

Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс...    читать дальше
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29 апреля 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 апреля выросла на 0,32% и составила 42747,212 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42747,212 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 137,228 млрд руб., или на...
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29 апреля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,5808 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1591 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5808 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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