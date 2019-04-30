30 апреля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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30 апреля. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Апрель 2019
|09:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Апрель 2019
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|I квартал 2019
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Март 2019
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Апрель 2019
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Март 2019
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Апрель 2019
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Март 2019
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|I квартал 2019
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Март 2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Апрель 2019
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2019
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Апрель 2019
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Февраль 2019
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Март 2019
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Февраль 2019
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Апрель 2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Апрель 2019
Это автоматическое сообщение.
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30 апреля 2019 года 09:05
ООО "Торговый дом "Мясничий" (Красноярск) полностью разместило 5-летние облигации серии БО-П03 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Размещение выпуска началось 15 марта по открытой подписке.
Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше
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30 апреля 2019 года 09:02
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в 2018 году получило 21,999 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 2,429 млрд руб. чистой прибыли за 2017 год, говорится в отчетности группы.
Выручка выросла на 10% - до 83,6 млрд рублей. Выручка от пассажирских перевозок и вертолетных работ... читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:53
Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы оценивают возможный ответ ОПЕК на американские санкции против Ирана.
Котировки обеих марок, подскочившие на прошлой неделе до максимальных отметок с октября прошлого года на... читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:37
Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в небольшом плюсе, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные значения вторую сессию подряд впервые с прошлого августа.
Как сообщалось, доходы населения США в марте 2019 года... читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2694,59 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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30 апреля 2019 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75350,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:25
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит на прежнем уровне значение базовой процентной ставки на заседании, которое начнется 30 апреля и завершится 1 мая, полагает большинство опрошенных СМИ экономистов. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, американский Центробанк... читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:14
ОК "РусАл" в 1-м квартале 2019 года выпустила 928 тыс. тонн алюминия, что на 1,6% ниже уровня предыдущего квартала, говорится в сообщении компании. По сравнению с данными годом ранее выпуск алюминия снизился на 0,3%.
Продажи алюминия в 1-м квартале выросли на 2,2% к... читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:06
Фондовые индексы стран Западной Европы, торговавшиеся в минусе большую часть сессии в понедельник, перешли к росту после открытия торгов в США и завершили день в зеленой зоне.
Как стало известно в понедельник, сводный индекс делового и потребительского доверия к... читать дальше
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30 апреля 2019 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 72,2024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,42 коп.
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30 апреля 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 64,6917 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,36 коп.
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30 апреля 2019 года 08:00
Сегодня в Японии нерабочий день.
Это автоматическое сообщение.
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30 апреля 2019 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше
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29 апреля 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,11 пункта (0,238%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2569,83 пункта.
Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше
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29 апреля 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42747,212 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 137,228 млрд руб., или на...
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29 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1591 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5808 руб.
Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
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