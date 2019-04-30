ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,2024 руб.

30 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 72,2024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,42 коп.

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ООО "Торговый дом "Мясничий" (Красноярск) полностью разместило 5-летние облигации серии БО-П03 объемом 300 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение выпуска началось 15 марта по открытой подписке. Размещение выпуска началось 15 марта по открытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс.... Номинал одной облигации - 1 тыс.... читать дальше

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ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" в 2018 году получило 21,999 млрд руб. чистого убытка по МСФО против 2,429 млрд руб. чистой прибыли за 2017 год, говорится в отчетности группы. Выручка выросла на 10% - до 83,6 млрд рублей. Выручка от пассажирских перевозок и вертолетных работ... Выручка выросла на 10% - до 83,6 млрд рублей. Выручка от пассажирских перевозок и вертолетных работ... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе азиатских торгов во вторник, инвесторы оценивают возможный ответ ОПЕК на американские санкции против Ирана. Котировки обеих марок, подскочившие на прошлой неделе до максимальных отметок с октября прошлого года на... Котировки обеих марок, подскочившие на прошлой неделе до максимальных отметок с октября прошлого года на... читать дальше

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Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в небольшом плюсе, при этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные значения вторую сессию подряд впервые с прошлого августа. Как сообщалось, доходы населения США в марте 2019 года... Как сообщалось, доходы населения США в марте 2019 года... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2694,59 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 75350,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранит на прежнем уровне значение базовой процентной ставки на заседании, которое начнется 30 апреля и завершится 1 мая, полагает большинство опрошенных СМИ экономистов. Согласно консенсус-прогнозу экспертов, американский Центробанк... читать дальше

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ОК "РусАл" в 1-м квартале 2019 года выпустила 928 тыс. тонн алюминия, что на 1,6% ниже уровня предыдущего квартала, говорится в сообщении компании. По сравнению с данными годом ранее выпуск алюминия снизился на 0,3%. Продажи алюминия в 1-м квартале выросли на 2,2% к... Продажи алюминия в 1-м квартале выросли на 2,2% к... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы, торговавшиеся в минусе большую часть сессии в понедельник, перешли к росту после открытия торгов в США и завершили день в зеленой зоне. Как стало известно в понедельник, сводный индекс делового и потребительского доверия к... Как стало известно в понедельник, сводный индекс делового и потребительского доверия к... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 72,2024 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,42 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 апреля, составляет 64,6917 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 1,36 коп.

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Сегодня в Японии нерабочий день. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Индекс потребительского доверия к экономике... Индекс потребительского доверия к экономике... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,11 пункта (0,238%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2569,83 пункта. Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... Индекс РТС продолжает расти. По состоянию на 18:45 мск индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 42747,212 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 137,228 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1591 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,5808 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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