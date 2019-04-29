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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,0471 руб.
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29 апреля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,0471 руб.
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29 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 896 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,0471 руб. Минимальный курс евро составил 71,85 руб., максимальный - 72,26 руб. К этому времени было заключено 6949 сделок. Объем торгов составил 35448,32 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,0375 руб. за евро. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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