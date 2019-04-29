Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,6185 руб.

29 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 860 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,6185 руб.

Минимальный курс доллара США составил 63,53 руб., максимальный - 64,7525 руб. Было заключено 9780 сделок. Объем торгов составил 50612,96 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,5125 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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