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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 апреля
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29 апреля 2019 года 15:14

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 30 апреля

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29 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 30 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2666,72 (+0,79) руб./грамм; на серебро - 31,14 (-0,06) руб./грамм; на платину - 1861,5 (+12,09) руб./грамм; на палладий - 3032,47 (+95,06) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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НОВОСТИ
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29 апреля 2019 года 16:14
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29 апреля 2019 года 16:06
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Данный выпуск не является субординированным, имущественное...    читать дальше
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29 апреля 2019 года 16:05
МВФ: в 2019-2020 гг. рост экономики стран Кавказа и Центральной Азии ожидается на 4,1% в год
В апрельском обзоре МВФ "Перспективы развития региональной экономики" говорится, что темпы экономического роста в регионе Кавказа и Центральной Азии (КЦА) остаются стабильными, но все еще слишком низкими для того, чтобы со временем повысить уровень жизни.

"С учетом...    читать дальше
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29 апреля 2019 года 16:04
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Выпуск начнет размещаться 30 апреля. Погашение...    читать дальше
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29 апреля 2019 года 16:02
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Сбор заявок на облигации прошел 25 апреля. В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза. Объем размещения увеличен с "не менее 10...    читать дальше
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29 апреля 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 63,84/65,22 руб.
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29 апреля 2019 года 15:55
Реальная стоимость активов страховщиков, в которые были введены временные администрации, составила 51% от заявленных в 2018 г. - ЦБ РФ
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29 апреля 2019 года 15:50
АКРА подтвердило рейтинг Нижнего Новгорода на уровне "А-(RU)", прогноз - "стабильный"
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29 апреля 2019 года 15:49
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Выпускам присвоены идентификационные номера...    читать дальше
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29 апреля 2019 года 15:47
Квартальная прибыль Sinopec сократилась на 21%
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29 апреля 2019 года 15:39
Поставки российской молочной продукции в Китай начнутся в 3-м квартале
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29 апреля 2019 года 15:37
Ставка 7-го купона облигаций "Регион-инвеста" серии БО-06 установлена в размере 7,85%
ООО "Регион-инвест" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-06 в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания в мае 2016 года разместила бонды серии БО-06 объемом 10 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов....    читать дальше
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29 апреля 2019 года 15:31
Крупнейшие банки Китая нарастили прибыль, но и увеличили объемы проблемных кредитов
Крупнейшие банки Китая в первом квартале 2019 года увеличили прибыль, в том числе, за счет повышения процентного дохода на фоне предпринимаемых властями КНР мер стимулирования кредитования. При этом объем проблемных кредитов в банковском секторе резко вырос, что говорит о...    читать дальше
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