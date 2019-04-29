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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 172,7 млрд руб.
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29 апреля 2019 года 10:20
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 172,7 млрд руб.
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29 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 172,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 166,3 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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29 апреля 2019 года 16:24
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 1-м квартале 2019 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%, до 11,9 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка за отчетный период сократилась на 5,4%, до 37,8 млрд руб. Себестоимость... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:16
ГУП "Почта России" установило ставку 7-12-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 8,4% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 5 млрд рублей в мае 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10%... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,08 пункта (0,003%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2563,8 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2577,45 (+0,54%) пункта,... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:14
Доходы населения США в марте 2019 года увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Расходы американцев подскочили на 0,9%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение доходов населения США в прошлом месяце... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:06
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Онлайн микрофинанс" серии БО-01 объемом 300 млн рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBB+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. Данный выпуск не является субординированным, имущественное... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:05
В апрельском обзоре МВФ "Перспективы развития региональной экономики" говорится, что темпы экономического роста в регионе Кавказа и Центральной Азии (КЦА) остаются стабильными, но все еще слишком низкими для того, чтобы со временем повысить уровень жизни. "С учетом... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:04
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка России серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-86R на сумму 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуск начнет размещаться 30 апреля. Погашение... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:02
ПАО "РусАл Братск" полностью разместило 10-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 25 апреля. В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза. Объем размещения увеличен с "не менее 10... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 63,84/65,22 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,84/65,22 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
.29 апреля 2019 года 15:55
Реальная стоимость активов страховщиков, в которые были введены временные администрации, составила 51% от заявленных в 2018 г. - ЦБ РФ
Реальная стоимость активов страховых организаций, в которые Банком России были введены временные администрации, по результатам проведения анализа финансового состояния этих страховщиков временными администрациями в 2018 году составила 51% от величины активов, отраженных в... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:50
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне "А-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:49
"Московская биржа" зарегистрировала 8 выпусков краткосрочных облигаций ВЭБа серий ПБО-001Р-К148 - ПБО-001Р-К155 на общую сумму 160 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:47
Чистая прибыль китайской China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в первом квартале 2019 года снизилась на 21% и составила 14,76 млрд юаней ($2,3 млрд) по сравнению с 18,77 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Показатель сократился из-за подешевевшей нефти и... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:39
Согласно прогнозам Минсельхоза, поставки российской молочной продукции в Китай начнутся в 3-м квартале 2019 года. Минсельхоз и Россельхознадзор сообщили сегодня, что право на экспорт своей продукции на китайский рынок получили еще 23 российских производителя молочной продукции.... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:37
ООО "Регион-инвест" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-06 в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в мае 2016 года разместила бонды серии БО-06 объемом 10 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов.... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:31
Крупнейшие банки Китая в первом квартале 2019 года увеличили прибыль, в том числе, за счет повышения процентного дохода на фоне предпринимаемых властями КНР мер стимулирования кредитования. При этом объем проблемных кредитов в банковском секторе резко вырос, что говорит о... читать дальше
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