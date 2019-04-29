.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб., курс евро - 72,0882 руб.
.
29 апреля 2019 года 08:02
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб., курс евро - 72,0882 руб.
|0
29 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 64,7053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,59 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 72,0882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,29 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 апреля 2019 года 16:24
Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 1-м квартале 2019 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%, до 11,9 млрд руб., следует из отчета компании. Выручка за отчетный период сократилась на 5,4%, до 37,8 млрд руб. Себестоимость... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:16
ГУП "Почта России" установило ставку 7-12-го купонов облигаций серии БО-02 на уровне 8,4% годовых, говорится в сообщении компании. Компания завершила размещение 10-летнего выпуска объемом 5 млрд рублей в мае 2016 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 10%... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 0,08 пункта (0,003%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2563,8 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2577,45 (+0,54%) пункта,... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:14
Доходы населения США в марте 2019 года увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Расходы американцев подскочили на 0,9%. Эксперты в среднем прогнозировали повышение доходов населения США в прошлом месяце... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:06
ейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "Онлайн микрофинанс" серии БО-01 объемом 300 млн рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruBB+(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. Данный выпуск не является субординированным, имущественное... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:05
В апрельском обзоре МВФ "Перспективы развития региональной экономики" говорится, что темпы экономического роста в регионе Кавказа и Центральной Азии (КЦА) остаются стабильными, но все еще слишком низкими для того, чтобы со временем повысить уровень жизни. "С учетом... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:04
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка России серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-86R на сумму 3 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуск начнет размещаться 30 апреля. Погашение... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:02
ПАО "РусАл Братск" полностью разместило 10-летние облигации серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации прошел 25 апреля. В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза. Объем размещения увеличен с "не менее 10... читать дальше
.29 апреля 2019 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 63,84/65,22 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,84/65,22 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
.29 апреля 2019 года 15:55
Реальная стоимость активов страховщиков, в которые были введены временные администрации, составила 51% от заявленных в 2018 г. - ЦБ РФ
Реальная стоимость активов страховых организаций, в которые Банком России были введены временные администрации, по результатам проведения анализа финансового состояния этих страховщиков временными администрациями в 2018 году составила 51% от величины активов, отраженных в... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:50
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Нижнего Новгорода на уровне "А-(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Стабильный" прогноз предполагает с наиболее высокой долей вероятности неизменность... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:49
"Московская биржа" зарегистрировала 8 выпусков краткосрочных облигаций ВЭБа серий ПБО-001Р-К148 - ПБО-001Р-К155 на общую сумму 160 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:47
Чистая прибыль китайской China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) в первом квартале 2019 года снизилась на 21% и составила 14,76 млрд юаней ($2,3 млрд) по сравнению с 18,77 млрд юаней за аналогичный период предыдущего года. Показатель сократился из-за подешевевшей нефти и... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:39
Согласно прогнозам Минсельхоза, поставки российской молочной продукции в Китай начнутся в 3-м квартале 2019 года. Минсельхоз и Россельхознадзор сообщили сегодня, что право на экспорт своей продукции на китайский рынок получили еще 23 российских производителя молочной продукции.... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:37
ООО "Регион-инвест" установило ставку 7-го купона биржевых облигаций серии БО-06 в размере 7,85% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в мае 2016 года разместила бонды серии БО-06 объемом 10 млрд рублей. Пятилетние облигации имеют 10 полугодовых купонов.... читать дальше
.29 апреля 2019 года 15:31
Крупнейшие банки Китая в первом квартале 2019 года увеличили прибыль, в том числе, за счет повышения процентного дохода на фоне предпринимаемых властями КНР мер стимулирования кредитования. При этом объем проблемных кредитов в банковском секторе резко вырос, что говорит о... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.