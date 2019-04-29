ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб., курс евро - 72,0882 руб.

Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 1-м квартале 2019 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6%, до 11,9 млрд руб., следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период сократилась на 5,4%, до 37,8 млрд руб.