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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб., курс евро - 72,0882 руб.
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28 апреля 2019 года 09:03
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб., курс евро - 72,0882 руб.
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28 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 64,7053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,59 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 72,0882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,29 коп.
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27 апреля 2019 года 17:57
Рабочая неделя, предшествующая длинным выходным в связи с первомайскими праздниками, продлится два дня - с понедельника, 29 апреля по вторник, 30 апреля, напомнили в Роструде. "Рабочая неделя перед первомайскими выходными продлится всего два дня, понедельник и вторник, 29 и 30... читать дальше
.27 апреля 2019 года 17:32
Вхождение китайских компаний в "Арктик СПГ 2" не помешает переговорам по поставкам трубного газа в КНР - Путин
Договоренности о вхождении китайских компаний в "Арктик СПГ 2" не помешает переговорам по поставкам трубопроводного газа в Китай, поскольку страна имеет колоссальный потенциал потребностей, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай.... читать дальше
.27 апреля 2019 года 16:58
Соглашения на сумму более чем в $64 млрд были заключены компаниями, принявшими участие во 2-м форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, заявил в субботу в ходе завершающего выступления председатель КНР Си Цзиньпин. "Мы с радостью примем (в проект) все заинтересованные страны", -... читать дальше
.27 апреля 2019 года 16:37
Путин: китайское руководство целенаправленно работает над улучшением структуры товарооборота с Россией
Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодарен руководству Китая за его позицию по развитию экономических связей с Россией. "Китай ведет себя в высшей степени цивилизованно. Мы много лет подряд ставили, допустим, вопрос о повышении в нашем товарообороте доли продукции... читать дальше
.27 апреля 2019 года 16:21
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал сегодня мировых лидеров вместе оказывать противодействие протекционизму и поддерживать свободную торговлю. "Нам нужно строить открытую мировую экономику и отвергать протекционизм", - сказал он во время 2-го форума "Один пояс, один путь" на... читать дальше
.27 апреля 2019 года 16:12
Россия обсуждает допуск частных нефтегазовых компаний к освоению шельфа, но нужно понимать, насколько это нужно нефтяному рынку и способен ли он принять эти новые добываемые объемы нефти без резкого падения цен, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по... читать дальше
.27 апреля 2019 года 15:59
Путин надеется на создание общей для Евразии сети пятого поколения, подчиненной общим правилам электронной торговли
Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине, рассказал о перспективе создания на всём пространстве ЕврАзЭС сетей пятого поколения, которые будут подчинены общим правилам для ведения электронной торговли. "В ближайшие годы планируем начать... читать дальше
.27 апреля 2019 года 15:38
Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином ситуацию с решением президента США Дональда Трампа по санкциям в отношении Ирана. "Мы не обсуждали с главой КНР вопросы, связанные с нашим сотрудничеством с Ираном, ну практически не обсуждали, и нефтяные... читать дальше
.27 апреля 2019 года 15:22
Строительство Большой кольцевой линии метро в столице к настоящему времени завершено наполовину, заявил журналистам в субботу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "На сегодня строительные работы развернуты на всех участках... читать дальше
.27 апреля 2019 года 14:34
Путин: расходы на предоставление гражданства жителям Донбасса могут достичь 100 млрд руб., но не повлияют на российских пенсионеров
Расходы в связи с предоставлением гражданства РФ жителям Донбасса могут достичь 100 млрд руб, но это не повлечет негативных последствий для российских пенсионеров, заявил президент РФ Владимир Путин. "Действительно, это в следующем году и в последующие годы может достичь цифры... читать дальше
.27 апреля 2019 года 13:37
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.27 апреля 2019 года 12:55
Минфин РФ предлагает упростить процедуру выдачи федеральных специальных и акцизных марок на алкогольную продукцию. Соответствующие поправки внесены в закон о госрегулировании производства и оборота спирта и алкогольной продукции и размещены на сайте... читать дальше
.27 апреля 2019 года 12:38
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте АФК "Система" на уровне "B+". Прогноз рейтингов изменен на "позитивный" со "стабильного", говорится в пресс-релизе агентства. "Мы... читать дальше
.27 апреля 2019 года 12:11
Банк России предлагает расширить список активов, в которые негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут самостоятельно инвестировать пенсионные резервы без участия управляющих компаний, при этом регулятор меняет требования к самой структуре пенсионных резервов, следует из... читать дальше
.27 апреля 2019 года 11:57
"Ямал СПГ" в 2018 году обеспечил 17% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Великобританию, сообщил финансовый директор "НОВАТЭКа" Марк Джетвей в ходе телеконференции со ссылкой на данные таможенных органов Великобритании. Он отметил, что газ с "Ямал СПГ" внес значительный... читать дальше
.27 апреля 2019 года 11:34
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