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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб., курс евро - 72,0882 руб.
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28 апреля 2019 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб., курс евро - 72,0882 руб.

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28 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 64,7053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,59 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 72,0882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,29 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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