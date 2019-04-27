ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб., курс евро - 72,0882 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 72,0882 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 2,29 коп.

27 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 64,7053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,59 коп.

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"ДОМ.РФ" установил ставки 7-16-го купонов облигаций серий БО-08 и БО-10 на уровне 8,2% годовых, говорится в сообщениях компании. Оба выпуска сроком обращения 33 года были размещены в ноябре 2017 года. Объем серии БО-08 составляет 5 млрд рублей, серии БО-10 - равен 10... Оба выпуска сроком обращения 33 года были размещены в ноябре 2017 года. Объем серии БО-08 составляет 5 млрд рублей, серии БО-10 - равен 10... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,78 пункта (0,109%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2563,72 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42609,985 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 183,494 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 435 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7376 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 93 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,6038 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5895 руб., максимальный - 9,626... Минимальный курс юаня составил 9,5895 руб., максимальный - 9,626... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 270 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1336 руб. Минимальный курс евро составил 71,9875 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,9875 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, завершил пятницу на повышательном тренде. Европейские фондовые рынки весь день демонстрировали разнонаправленные движения. Европейские фондовые рынки весь день демонстрировали разнонаправленные движения. Большинство азиатских рынков акций закрылось в минусе. Большинство азиатских рынков акций закрылось в минусе. Котировки фьючерсов на индексы США... Котировки фьючерсов на индексы США... читать дальше

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ОО "Девелоперская компания "Ноймарк" утвердило параметры 2-летних коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 50 млн рублей, говорится в сообщении компании. Облигации номиналом 10 тыс. рублей будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями бондов... Облигации номиналом 10 тыс. рублей будут размещаться по закрытой подписке. Потенциальными приобретателями бондов... читать дальше

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Цены на нефть резко падают в пятницу, несмотря на приостановку поставок нефти из России в Европу по магистральному нефтепроводу "Дружба". Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 мск составила $71,97 за баррель, что на $2,38... Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:35 мск составила $71,97 за баррель, что на $2,38... читать дальше

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Французская компания Soceite Bic в 1-м квартале 2019 года сократила чистые продажи на сопоставимой основе на 2% - до 415 млн евро из-за падения продаж ручек в Индии и зажигалок в Северной Америке, говорится в сообщении компании. Продажи ручек Cello в Индии на... Продажи ручек Cello в Индии на... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 8-9-го купонов облигаций 36-й серии в размере 5,3% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 36-ю серию облигаций на 15,2 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере... Компания разместила 36-ю серию облигаций на 15,2 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере... читать дальше

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По итогам 2018 года выручка автодилера "Рольф" по МСФО выросла на 27,5% - до 229,667 млрд руб., чистая прибыль компании подскочила на 65,9% - до 6,256 млрд руб., говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA увеличился на 35,7% - до 11,929 млрд руб., чистый долг... Показатель EBITDA увеличился на 35,7% - до 11,929 млрд руб., чистый долг... читать дальше

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В апреле индекс потребительского доверия в США снизился до 97,2 пункта с мартовского уровня в 98,4 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета. Предварительное значение равнялось 96,9 пункта, эксперты ожидали его пересмотра до 97... Предварительное значение равнялось 96,9 пункта, эксперты ожидали его пересмотра до 97... читать дальше

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Сбербанк России завершил размещение трех выпусков структурных облигаций - серии ИОС-SBER-RX_ASN_PRT-42m-001Р-64R номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 27,58% на сумму 827,36 млн рублей, серии ИОС-BSK_PRT-36m-001Р-67R номинальным объемом 3 млрд рублей, реализовав 27,86%... читать дальше

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По итогам 1-го квартала шведская компания Electrolux AB сократила чистую прибыль на 86% - до 79 млн шведских крон ($8,3 млн) по сравнению с 551 млн крон годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали показатель в размере 95 млн крон. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали показатель в размере 95 млн крон. Как... Как... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям Газпромбанка (ГПБ) серии 001Р-09Р с учетом дополнительного выпуска объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA+", сообщается в пресс-релизе агентства. Данный выпуск не является субординированным,... Данный выпуск не является субординированным,... читать дальше

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