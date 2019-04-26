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26 апреля 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,7051 руб.
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26 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 647 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7051 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,555 руб., максимальный - 64,8675 руб. Было заключено 9636 сделок. Объем торгов составил 49195,03 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,7 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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26 апреля 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 647 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7051 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,555 руб.,... читать дальше
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В понедельник, 29 апреля, в Японии праздник - День Сёва. В среду, 1 мая, в Германии, Италии, Франции, Европейском Союзе праздник - День труда, в России праздник - Праздник Весны и Труда. В четверг, 2 мая, в России нерабочий день, поскольку праздник Новогодние... читать дальше
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В 1-м квартале чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" по РСБУ составила 10,6 млрд руб., что на 43% меньше показателя аналогичного периода 2018 года, следует из отчетности компании. Выручка компании увеличилась на 6,6% - до 56,72 млрд руб. В частности, выручка от услуг по передаче... читать дальше
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.26 апреля 2019 года 16:30
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