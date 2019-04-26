26 апреля 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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26 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 29.04 по 05.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|29.04.2019
|09:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Март 2019
|29.04.2019
|11:00
|Изменение цен производителей в Италии
|Март 2019
|29.04.2019
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Март 2019
|29.04.2019
|12:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2019
|29.04.2019
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|Март 2019
|30.04.2019
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Апрель 2019
|30.04.2019
|09:30
|Предварительная оценка ВВП Франции
|I квартал 2019
|30.04.2019
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Март 2019
|30.04.2019
|09:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Апрель 2019
|30.04.2019
|09:45
|Цены производителей во Франции
|Март 2019
|30.04.2019
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|Апрель 2019
|30.04.2019
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|Март 2019
|30.04.2019
|11:00
|Предварительная оценка ВВП Италии
|I квартал 2019
|30.04.2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|Апрель 2019
|30.04.2019
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|Март 2019
|30.04.2019
|13:00
|Предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2019
|30.04.2019
|15:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Апрель 2019
|30.04.2019
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|Февраль 2019
|30.04.2019
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Март 2019
|30.04.2019
|16:00
|Индекс изменения цен на жилье в 20 крупнейших городах США
|Февраль 2019
|30.04.2019
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|Апрель 2019
|30.04.2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Conference Board)
|Апрель 2019
|01.05.2019
|11:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Март 2019
|01.05.2019
|15:15
|Занятость в производственном секторе США
|Апрель 2019
|01.05.2019
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Апрель 2019
|01.05.2019
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|Март 2019
|01.05.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 20 по 26 апреля
|01.05.2019
|21:00
|Процентная ставка ФРС
|Май 2019
|02.05.2019
|14:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Май 2019
|02.05.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 21 по 27 апреля
|02.05.2019
|15:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Март 2019
|02.05.2019
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|I квартал 2019
|02.05.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 14 по 20 апреля
|02.05.2019
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|Март 2019
|03.05.2019
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Март 2019
|03.05.2019
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Апрель 2019
|03.05.2019
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Апрель 2019
|03.05.2019
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Март 2019
|03.05.2019
|17:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Апрель 2019
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Время
Публикация
Период
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