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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 апреля
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26 апреля 2019 года 16:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 27 апреля

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26 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 27 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2665,93 (+8,65) руб./грамм; на серебро - 31,2 (+0,29) руб./грамм; на платину - 1849,41 (+15,3) руб./грамм; на палладий - 2937,41 (-9,23) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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Удешевление цен...    читать дальше
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В течение ближайшей недели с 27 по 30 апреля ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций
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Эмитент

Выпуск

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Эмитент

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