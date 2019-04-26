Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,0584 руб.

26 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 761 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,0584 руб.

Минимальный курс евро составил 71,9375 руб., максимальный - 72,185 руб. Было заключено 4772 сделки. Объем торгов составил 30045,55 млн руб., что на 85% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,05 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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