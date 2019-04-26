ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 апреля в размере 64,7053 руб.

26 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 апреля, составляет 64,7053 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 2,59 коп.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 647 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7051 руб. Минимальный курс доллара США составил 64,555 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 64,555 руб.,... читать дальше

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Совет директоров "Норильского никеля" рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение выплатить по результатам 2018 года 792,52 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Это около $12,25 по курсу ЦБ РФ на 26 апреля (при выплатах в валюте... Это около $12,25 по курсу ЦБ РФ на 26 апреля (при выплатах в валюте... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 29.04 по 05.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ВЭБа серии ПБО-001Р-16 объемом 20 рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-163-00004-T-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-163-00004-T-001P. Сбор заявок на... Сбор заявок на... читать дальше

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Банк России пока сохраняет прогноз по инфляции на 2019 год на уровне 4,7-5,2%, хотя инфляция и складывается ниже него, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центробанка. "Текущий прогноз - 4,7-5,2%. Мы видим, что инфляция складывается ниже прогноза Банка России. Прогноз... "Текущий прогноз - 4,7-5,2%. Мы видим, что инфляция складывается ниже прогноза Банка России. Прогноз... читать дальше

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Цены производителей на автомобильный бензин в РФ в марте 2019 года снизились на 4% после снижения на 4,1% в феврале и падения на 19,1% в январе, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За 3 месяца цены сократились на 25,5%. Удешевление цен... Удешевление цен... читать дальше

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В понедельник, 29 апреля, в Японии праздник - День Сёва. В среду, 1 мая, в Германии, Италии, Франции, Европейском Союзе праздник - День труда, в России праздник - Праздник Весны и Труда. В среду, 1 мая, в Германии, Италии, Франции, Европейском Союзе праздник - День труда, в России праздник - Праздник Весны и Труда. В четверг, 2 мая, в России нерабочий день, поскольку праздник Новогодние... В четверг, 2 мая, в России нерабочий день, поскольку праздник Новогодние... читать дальше

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В 1-м квартале чистая прибыль ПАО "ФСК ЕЭС" по РСБУ составила 10,6 млрд руб., что на 43% меньше показателя аналогичного периода 2018 года, следует из отчетности компании. Выручка компании увеличилась на 6,6% - до 56,72 млрд руб. В частности, выручка от услуг по передаче... Выручка компании увеличилась на 6,6% - до 56,72 млрд руб. В частности, выручка от услуг по передаче... читать дальше

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ВЭБ 26 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К143 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 15% выпуска на 3 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 23 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,66%... Сбор заявок на бонды прошел 23 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,66%... читать дальше

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АО "Управление отходами" (Москва) установило ставку 6-го купона облигаций 1-й серии в размере 8,75% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в ноябре 2013 года разместила облигации 1-й серии на 2,8 млрд рублей. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей,... Компания в ноябре 2013 года разместила облигации 1-й серии на 2,8 млрд рублей. Номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей,... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности Московскому кредитному банку (МКБ) до уровня "ruА", прогноз по рейтингу - "стабильный". Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruA-" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшей публичной нефтегазовой компании США Exxon Mobil Corp. в первом квартале 2019 года упала в 2 раза - до $2,35 млрд, или $0,55 на акцию, по сравнению с $4,65 млрд, или $1,09 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Как сообщается в... Как сообщается в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27 по 30 апреля ожидаются погашения по 11 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27 по 30 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 40 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27 по 30 апреля ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Правительство РФ до 20 мая ждет доклад от Минтруда по вопросу о ликвидации руководителями министерств и ведомств задолженностей по выплатам зарплат бюджетникам подведомственных организаций. На заседании правительства РФ 25 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что... читать дальше

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