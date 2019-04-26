Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,5989 руб.

26 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 176 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5989 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5923 руб., максимальный - 9,6043 руб. Было заключено 50 сделок. Объем торгов составил 263,35 млн руб., что на 65% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,596 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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