Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1976,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1420,41 млрд руб.

26 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 апреля составили по Российской Федерации 1976,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1615,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2748,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2357,1 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 апреля составили 1420,41 млрд руб. против 1442,18025 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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