Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 64,7698 руб.

25 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 7178 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,7698 руб.

Минимальный курс доллара США составил 64,3675 руб., максимальный - 64,975 руб. Было заключено 12569 сделок. Объем торгов составил 71949,84 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 64,815 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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