ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 апреля в размере 64,6794 руб.

25 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 апреля, составляет 64,6794 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 69,96 коп.

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Чистая прибыль международного химико-фармацевтического концерна Bayer AG в первом квартале текущего года снизилась на 36,5% - до 1,241 млрд евро по сравнению с 1,954 млрд евро за аналогичный квартал предыдущего года, говорится в пресс-релизе компании. Показатель сократился из-за... читать дальше

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ЦБ РФ с 26 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2657,28 (+37,08) руб./грамм; на серебро - 30,91 (+0,46) руб./грамм; на платину - 1834,11 (-0,73) руб./грамм; на палладий - 2946,64 (+73,02) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились, исключением стала Япония. Китайский рынок упал максимальными темпами за шесть недель в связи с увеличением опасений, что Пекин будет сворачивать стимулы на фоне более сильных, чем ожидалось,... Китайский рынок упал максимальными темпами за шесть недель в связи с увеличением опасений, что Пекин будет сворачивать стимулы на фоне более сильных, чем ожидалось,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,49 пункта (0,097%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2581,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2586,89 (+0,3%) пункта, минимальное - 2569,13 (-0,38%)... читать дальше

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Россия, Белоруссия и Польша в пятницу проведут трёхсторонние переговоры о качестве российской нефти в нефтепроводе "Дружба", которая идет транзитом через Белоруссию в Европу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. "Мы совместно сейчас решаем, что делать, завтра будут... читать дальше

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ПАО "Мосэнерго" в 1-м квартале 2019 г. увеличило выработку электроэнергии на 0,3% - до 19,16 млрд кВт.ч, сообщила компания. Рост выработки в компании объяснили оптимизацией состава оборудования и увеличением доли парогазовых энергоблоков в структуре выработки... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов после сообщений об отмене слияния ритейлеров Sainsbury и ASDA, а также крупнейших германских банков Deutsche Bank и Commerzbank. В четверг антимонопольная служба Великобритании (Competition... В четверг антимонопольная служба Великобритании (Competition... читать дальше

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ВВП Южной Кореи в первом квартале 2019 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Показатель продемонстрировала наихудший результат с четвертого квартала 2008 года из-за падения инвестиций в строительство... читать дальше

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Чистая прибыль крупнейшего банка Швейцарии UBS AG в первом квартале 2019 года упала на 27% до $1,141 млрд по сравнению с $1,566 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка. Тем не менее показатель превзошел прогнозы рынка. Эксперты ожидали... Тем не менее показатель превзошел прогнозы рынка. Эксперты ожидали... читать дальше

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Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги. Проект таких поправок в НК РФ Минфин разослал на согласование в Минэкономразвития, Минспорта и... читать дальше

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"Норильский никель" в 1-м квартале 2019 года увеличил производство никеля на 3,4% - до 55,915 тыс. тонн против 54,062 тонн в январе-марте прошлого года, сообщила ГМК. Производство меди возросло на 12,9% - до 126,765 тыс. тонн с 112,290 тонн годом ранее. "Норникель"... "Норникель"... читать дальше

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АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") 30 апреля проведет сбор заявок на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-П01 объемом до 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов... Сбор заявок инвесторов... читать дальше

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Россия в этом году подписала оружейные контракты на сумму $5,2 млрд, общий портфель заказов - около $51 млрд, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев. "На сегодняшний день у нас продолжается исполнение наших контрактных обязательств - поставлено имущества на сумму $4,9... читать дальше

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Скорректированный убыток финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. в первом квартале 2019 года составил 118 млн евро против прибыли в 86 млн евро за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,7 пункта (0,143%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2582,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2585,36 (+0,24%) пункта, минимальное - 2569,13 (-0,38%)... читать дальше

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Китай в марте 2019 года сократил импорт нефти из России на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,35 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Россия занимала 2-е место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР в прошлом месяце. На 1-м... Россия занимала 2-е место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР в прошлом месяце. На 1-м... читать дальше

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