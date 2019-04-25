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25 апреля 2019 года 09:49
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 191,3 млрд руб.
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25 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 191,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 221,7 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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25 апреля 2019 года 15:06
Чистая прибыль международного химико-фармацевтического концерна Bayer AG в первом квартале текущего года снизилась на 36,5% - до 1,241 млрд евро по сравнению с 1,954 млрд евро за аналогичный квартал предыдущего года, говорится в пресс-релизе компании. Показатель сократился из-за... читать дальше
.25 апреля 2019 года 15:00
ЦБ РФ с 26 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2657,28 (+37,08) руб./грамм; на серебро - 30,91 (+0,46) руб./грамм; на платину - 1834,11 (-0,73) руб./грамм; на палладий - 2946,64 (+73,02) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.25 апреля 2019 года 14:47
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились, исключением стала Япония. Китайский рынок упал максимальными темпами за шесть недель в связи с увеличением опасений, что Пекин будет сворачивать стимулы на фоне более сильных, чем ожидалось,... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,49 пункта (0,097%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2581,54 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2586,89 (+0,3%) пункта, минимальное - 2569,13 (-0,38%)... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:38
Россия, Белоруссия и Польша в пятницу проведут трёхсторонние переговоры о качестве российской нефти в нефтепроводе "Дружба", которая идет транзитом через Белоруссию в Европу, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак. "Мы совместно сейчас решаем, что делать, завтра будут... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:32
ПАО "Мосэнерго" в 1-м квартале 2019 г. увеличило выработку электроэнергии на 0,3% - до 19,16 млрд кВт.ч, сообщила компания. Рост выработки в компании объяснили оптимизацией состава оборудования и увеличением доли парогазовых энергоблоков в структуре выработки... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:25
Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снижаются в ходе торгов после сообщений об отмене слияния ритейлеров Sainsbury и ASDA, а также крупнейших германских банков Deutsche Bank и Commerzbank. В четверг антимонопольная служба Великобритании (Competition... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:19
ВВП Южной Кореи в первом квартале 2019 года снизился на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Банка Кореи. Показатель продемонстрировала наихудший результат с четвертого квартала 2008 года из-за падения инвестиций в строительство... читать дальше
.25 апреля 2019 года 14:12
Чистая прибыль крупнейшего банка Швейцарии UBS AG в первом квартале 2019 года упала на 27% до $1,141 млрд по сравнению с $1,566 млрд за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка. Тем не менее показатель превзошел прогнозы рынка. Эксперты ожидали... читать дальше
.25 апреля 2019 года 13:58
Минфин РФ подготовил поправки в Налоговый кодекс (НК) о распространении социальных налоговых вычетов по НДФЛ на расходы на физкультурные и физкультурно-оздоровительные услуги. Проект таких поправок в НК РФ Минфин разослал на согласование в Минэкономразвития, Минспорта и... читать дальше
.25 апреля 2019 года 13:51
"Норильский никель" в 1-м квартале 2019 года увеличил производство никеля на 3,4% - до 55,915 тыс. тонн против 54,062 тонн в январе-марте прошлого года, сообщила ГМК. Производство меди возросло на 12,9% - до 126,765 тыс. тонн с 112,290 тонн годом ранее. "Норникель"... читать дальше
.25 апреля 2019 года 13:32
"Автобан-Финанс" 30 апреля проведет сбор заявок на вторичное размещение бондов объемом до 2 млрд рублей
АО "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") 30 апреля проведет сбор заявок на вторичное размещение биржевых облигаций серии БО-П01 объемом до 2 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов... читать дальше
.25 апреля 2019 года 13:31
Россия в этом году подписала оружейные контракты на сумму $5,2 млрд, общий портфель заказов - около $51 млрд, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев. "На сегодняшний день у нас продолжается исполнение наших контрактных обязательств - поставлено имущества на сумму $4,9... читать дальше
.25 апреля 2019 года 13:23
Скорректированный убыток финского производителя телекоммуникационного оборудования Nokia Corp. в первом квартале 2019 года составил 118 млн евро против прибыли в 86 млн евро за аналогичный период годом ранее. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль на... читать дальше
.25 апреля 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,7 пункта (0,143%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2582,75 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2585,36 (+0,24%) пункта, минимальное - 2569,13 (-0,38%)... читать дальше
.25 апреля 2019 года 13:09
Китай в марте 2019 года сократил импорт нефти из России на 6,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,35 млн тонн, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР. Россия занимала 2-е место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР в прошлом месяце. На 1-м... читать дальше
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