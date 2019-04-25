Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2748,2 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1442,18 млрд руб.

25 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 апреля составили по Российской Федерации 2748,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2357,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2977,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2603,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 25 апреля составили 1442,18 млрд руб. против 1475,72881 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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