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24 апреля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,53 руб.
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24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,53 руб. Минимальный курс юаня составил 9,494 руб., максимальный - 9,5576 руб. Было заключено 129 сделок. Объем торгов составил 568,93 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,5537 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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24 апреля 2019 года 20:01
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.24 апреля 2019 года 19:53
Газпромбанк (ГПБ) скорректировал дату начала размещения допвыпуска облигаций серии 001Р-09Р объемом 5 млрд рублей с 24 на 25 апреля, говорится в сообщении банка. Сбор адресных заявок на облигации пройдет в дату размещения с 10:00 до 13:00 МСК. В день размещения... читать дальше
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.24 апреля 2019 года 19:15
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.24 апреля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,1105 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3372 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,1105 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.24 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 451 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,53 руб. Минимальный курс юаня составил 9,494 руб., максимальный - 9,5576... читать дальше
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.24 апреля 2019 года 18:54
ВЭБ утвердил параметры восьми выпусков краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К148 - ПБО-001Р-К155 общим объемом 160 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1... читать дальше
.24 апреля 2019 года 18:51
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных бондов Сбербанка России серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36m-001Р-83R объемом 3 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.24 апреля 2019 года 18:50
бербанк России принял решение 24 мая досрочно погасить облигации серии БО-18 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Погашение пройдет в дату окончания 6-го купонного периода. Банк завершил размещение 5-летнего выпуска в мае 2016... читать дальше
.24 апреля 2019 года 18:50
НПФ Сбербанка в 1-м квартале 2019 года вложил в ОФЗ 50% всех пенсионных накоплений граждан, годом ранее доля таких инвестиций составляла 29%, следует из данных по структуре вложений фонда. В корпоративные облигации НПФ направил 42% пенсионных накоплений, в депозиты и... читать дальше
.24 апреля 2019 года 18:49
Московская биржа" зарегистрировала выпуск 2-летних бондов Росбанка (MOEX: ROSB) серии БО-002P-05 объемом 10 млрд и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020402272B002P. Сбор... читать дальше
.24 апреля 2019 года 18:48
Банк "ДельтаКредит" выкупил в рамках оферты 4 млн 998,083 тыс. облигаций серии БО-08 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 99,96%... читать дальше
.24 апреля 2019 года 18:42
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