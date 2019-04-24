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Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,8295 руб.
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24 апреля 2019 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,8295 руб.

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24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2185 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,8295 руб.

Минимальный курс евро составил 71,5625 руб., максимальный - 72,0225 руб. К этому времени было заключено 8658 сделок. Объем торгов составил 45111,32 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,99 руб. за евро.

Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

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