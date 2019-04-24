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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 12 апреля по 19 апреля на 5479 тыс. баррелей, бензина - упали на 2129 тыс. баррелей
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24 апреля 2019 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 12 апреля по 19 апреля на 5479 тыс. баррелей, бензина - упали на 2129 тыс. баррелей
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24 апреля. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5479 тыс. баррелей - до 460,633 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2129 тыс. баррелей и составили 225,826 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 662 тыс. баррелей, достигнув 127,029 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 1000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1822 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 900 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.24 апреля 2019 года 19:15
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.24 апреля 2019 года 19:15
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Рынок акций РФ, открывшийся в миноре, завершил среду в красной зоне. Европейские фондовые рынки демонстрировали в основном понижательный тренд. Фондовые индексы стран АТР завершили торги без единой динамики. Котировки фьючерсов на индексы США... читать дальше
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ВЭБ утвердил параметры восьми выпусков краткосрочных облигаций серий ПБО-001Р-К148 - ПБО-001Р-К155 общим объемом 160 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Номинальный объем каждого выпуска - 20 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации - 1... читать дальше
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.24 апреля 2019 года 18:48
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.24 апреля 2019 года 18:42
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