Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,7446 руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7446 руб.

Минимальный курс евро составил 71,55 руб., максимальный - 71,87 руб. Было заключено 3752 сделки. Объем торгов составил 15106,98 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,8 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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