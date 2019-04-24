ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 63,7906 руб.

24 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 63,7906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,46 коп.

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Еврокомиссия (ЕК) утвердила законодательное предложение по освобождению от НДС и акцизов поставок для вооруженных сил стран ЕС, если они расположены за пределами их собственного государства. "Европейская комиссия приняла сегодня предложение об освобождении поставок для... "Европейская комиссия приняла сегодня предложение об освобождении поставок для... читать дальше

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Объем экспорта нефти в январе-феврале 2019 года снизился на 1,2% по сравнению с январем-февралем 2018 года и составил 42 млн тонн, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (включая данные о взаимной торговле со странами ЕАЭС). По сравнению с январем 2019... По сравнению с январем 2019... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,36/64,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 36 коп., Cредний курс продажи...

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За период с 16 по 22 апреля 2019 года потребительские цены в России повысились на 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). На предыдущей неделе (с 9 по 15 апреля) инфляция также составила 0,1%. На предыдущей неделе (с 9 по 15 апреля) инфляция также составила 0,1%. С начала апреля инфляция составила... С начала апреля инфляция составила... читать дальше

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ВЭБ установил ставку 1-го купона трехлетних облигаций серии ПБО-001Р-16 объемом 20 рублей на уровне 8,67% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен, а объем размещения увеличен с "не менее 15 млрд рублей"... В процессе премаркетинга ориентир был один раз снижен, а объем размещения увеличен с "не менее 15 млрд рублей"... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прогнозирует, что роуминг между РФ и Белоруссией будет отменен в конце 2019 года. "Я надеюсь, что в конце этого года", - сообщил в среду глава ФАС Игорь Артемьев журналистам в Ялте, отвечая на вопрос, когда, по его... "Я надеюсь, что в конце этого года", - сообщил в среду глава ФАС Игорь Артемьев журналистам в Ялте, отвечая на вопрос, когда, по его... читать дальше

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По итогам 1-го квартала т.г. южнокорейский производитель дисплеев LG Display Co. увеличил чистый убыток до 63 млрд южнокорейских вон ($55 млн) против 49 млрд вон в 1-м квартале 2018 года. Операционный убыток LG Display за первые три месяца года увеличился до 132 млрд... Операционный убыток LG Display за первые три месяца года увеличился до 132 млрд... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Альфа-банка на уровне "ВВ+/В", а также повысило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента его кипрской холдинговой компании ABH Financial Limited (ABHF) до "ВВ-" с... читать дальше

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В четверг, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0,05 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 25 апреля, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 4103,67 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В четверг, 25 апреля, ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 104021,03 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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"Ростелеком" с июня отменяет плату за телефонные соединения, совершаемых с универсальных таксофонов на всей территории РФ, сообщил глава госоператора Михаил Осеевский на расширенном заседании коллегии Россвязи. "Мы приняли решение с 1 июня текущего года сделать... "Мы приняли решение с 1 июня текущего года сделать... читать дальше

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Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что для поддержания финансовой стабильности российских субъектов нужно избавить их от обязанности платить страховые социальные взносы за официально неработающее население. "С целью увеличения ресурсов субъектов... "С целью увеличения ресурсов субъектов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7446 руб. Минимальный курс евро составил 71,55 руб., максимальный - 71,87... Минимальный курс евро составил 71,55 руб., максимальный - 71,87... читать дальше

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ХК "Металлоинвест" установила ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-09 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,85% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок проходил 24 апреля с 12:00 МСК до 13:00 МСК. Сбор заявок проходил 24 апреля с 12:00 МСК до 13:00 МСК. Техническое размещение выпуска... Техническое размещение выпуска... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2620,2 (+8,46) руб./грамм; на серебро - 30,45 (-0,26) руб./грамм; на платину - 1834,84 (+1,32) руб./грамм; на палладий - 2873,62 (+53,61) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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