Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,4849 руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4849 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,475 руб., максимальный - 9,5 руб. Было заключено 136 сделок. Объем торгов составил 442,91 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,475 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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