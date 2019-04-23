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23 апреля 2019 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 63,7575 руб.
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23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 263 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7575 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,68 руб., максимальный - 63,84 руб. Было заключено 9229 сделок. Объем торгов составил 50442,12 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 63,7925 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.23 апреля 2019 года 19:42
ВЭБ 23 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К142 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2,5% выпуска на 500 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 18 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,64%... читать дальше
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.23 апреля 2019 года 19:18
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6167 руб. Минимальный курс евро составил 71,4 руб.,... читать дальше
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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4849 руб. Минимальный курс юаня составил 9,475 руб., максимальный - 9,5... читать дальше
.23 апреля 2019 года 19:00
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.23 апреля 2019 года 18:49
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Цены на нефть усилили рост, WTI превысила уровень в $66,5 за баррель. Обе марки торгуются на рекордных отметках с октября прошлого года на опасениях, что решение США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран может привести к нехватке... читать дальше
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Исследовательская компания Gartner Inc. понизила прогноз роста мировых расходов на информационные технологии (ИТ) в 2019 году до 1,1% с 3,2%, ожидавшихся в феврале. Согласно новым оценкам Gartner, объем расходов на ИТ в этом году достигнет $3,79 трлн. По итогам прошлого года... читать дальше
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