Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 71,7183 руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3755 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7183 руб.

Минимальный курс евро составил 71,635 руб., максимальный - 71,765 руб. Было заключено 4192 сделки. Объем торгов составил 23696,31 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 71,68 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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