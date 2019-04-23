ЦБ РФ установил курс доллара США с 24 апреля в размере 63,7906 руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 апреля, составляет 63,7906 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,46 коп.

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,74 пункта (0,106%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2587,48 пункта. Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... Индекс РТС нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на... читать дальше

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ВЭБ 23 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К142 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 2,5% выпуска на 500 млн рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 18 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,64%... Сбор заявок на бонды прошел 18 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,64%... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 29706,000 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 99,245 млрд руб., или на...

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Рынок акций РФ после обновления утром исторического максимума по индексу МосБиржи (индикатор немного недотянул до рубежа 2600 пунктов) к вечеру немного растерял прирост из-за фиксации прибыли игроками. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei... Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 309 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,7767 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,6167 руб. Минимальный курс евро составил 71,4 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,4 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 194 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4849 руб. Минимальный курс юаня составил 9,475 руб., максимальный - 9,5... Минимальный курс юаня составил 9,475 руб., максимальный - 9,5... читать дальше

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ООО "Ломбард "Мастер" установило ставку 1-го купона облигаций объемом 100 млн рублей в размере 16,5% годовых, говорится в сообщении компании. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Ставка 2-4-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Сбор заявок на бонды прошел 22 -23 апреля. Ориентир ставки... Сбор заявок на бонды прошел 22 -23 апреля. Ориентир ставки... читать дальше

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Преференции могут быть введены для конкурентоспособной российской техники в рамках госзакупок и закупок госкомпаний по нацпроектам. Подготовкой предложений по таким преференциям должны заняться Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и ФАС, говорится в решениях по итогам... читать дальше

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ООО "Элемент Лизинг" завершило размещение облигаций серии 001Р-02 на 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций прошел 18 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,25% годовых и зафиксирована на весь срок... Сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций прошел 18 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 10,25% годовых и зафиксирована на весь срок... читать дальше

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Цены на нефть усилили рост, WTI превысила уровень в $66,5 за баррель. Обе марки торгуются на рекордных отметках с октября прошлого года на опасениях, что решение США не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран может привести к нехватке... читать дальше

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РН банк завершил размещение облигаций серии БО-001P-05 объемом 8 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 12 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9% годовых. Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 12 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,9% годовых. Организаторами размещения... Организаторами размещения... читать дальше

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Исследовательская компания Gartner Inc. понизила прогноз роста мировых расходов на информационные технологии (ИТ) в 2019 году до 1,1% с 3,2%, ожидавшихся в феврале. Согласно новым оценкам Gartner, объем расходов на ИТ в этом году достигнет $3,79 трлн. По итогам прошлого года... читать дальше

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ООО "Талан-финанс" установило ставку 1-го купона облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей в размере 15% годовых, говорится в сообщении компании. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации проходил... Сбор заявок инвесторов на 3-летние облигации проходил... читать дальше

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В 1-м квартале 2019 года группа "Аэрофлот" увеличила перевозку пассажиров на 16,2% - до 12,8 млн пассажиров по сравнению с 10,99 млн за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении компании. За этот же период авиакомпания "Аэрофлот" перевезла 8,5 млн пассажиров, на 14,3%... читать дальше

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Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплатить дивиденды за 2018 год в размере 0,1099 копейки на одну обыкновенную акцию, а также 0,024 копейки на одну привилегированную акцию первого типа и 0,24 копейки на "преф" второго типа, говорится в материалах банка. Общая сумма... Общая сумма... читать дальше

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