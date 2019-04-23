Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2896,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1473,98 млрд руб.

23 апреля. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 апреля составили по Российской Федерации 2896,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2431,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2817,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2378,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 апреля составили 1473,98 млрд руб. против 1453,21415 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.