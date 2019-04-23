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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,786 руб.
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Дешевеющая нефть не приведет к ослаблению рубля
Минэкономразвития заложило в прогноз постепенное снижение нефтяных цен в 2019 году, но считает, что это не приведет к ослаблению рубля: фундаментальные факторы играют в пользу российской валюты
 
Минтранс готовит новую методику учета задержек рейсов
Новая методика оценки регулярности полетов разрабатывается для обновления нормативных документов гражданской авиации, изданных еще в СССР, сообщили "Известиям" в Минтрансе. Представитель ведомства отметил, что министерство уже запросило предложения...
 
Инвесткомпании заработали на частных инвесторах
В 2018 году, согласно отчетности 63 компаний, имеющих брокерскую и другие сопутствующие лицензии, их выручка составила 27,7 млрд руб., превысив показатель предшествующего года на 7,7%. По оценке "Коммерсанта", на эти структуры приходится более 97%...
 
Все долгострои будут внесены в единый реестр
Депутаты вынесли на рассмотрение Госдумы целый комплекс мер, которые должны ускорить завершение строительства проблемных объектов. К примеру, все долгострои будут внесены в единый реестр, пишет "Российская газета". Сейчас каждый регион готовит и...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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23 апреля 2019 года 08:02

ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 63,786 руб.

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23 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 апреля, составляет 63,786 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 17,42 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
22 апреля 2019 года 21:03
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 22 апреля растет
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,84 пункта (0,813%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2584,74 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 71,7772 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7772 руб.

Минимальный курс евро составил 71,6525 руб.,...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5043 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 348 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5043 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,4911 руб., максимальный -...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,8078 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1653 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8078 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 0,8%, индекс РТС - на 1,2%
Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил понедельник уверенным ростом.

Европейские фондовые рынки были закрыты в связи с пасхальными праздниками.

Фондовые индексы стран АТР завершили торги без единой динамики. При этом активность торговли была низкой...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 18:48
ФАС признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в РФ
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в сообщении регулятора.

"Компания координировала экономическую деятельность ПАО "Вымпелком", АО "РТК", АО "Связной Логистика",...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 18:38
Решение США по иранской нефти не поспособствует стабильности в регионе - МИД Турции
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что решение Вашингтона по антииранским нефтяным санкциям не помогает принести мир в ближневосточный регион.

"Решение США относительно импорта иранской нефти не будет способствовать миру и стабильности в регионе", - приводит его...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 18:30
РСХБ приобрел по оферте 89,5% выпуска облигаций 18-й серии на 4,5 млрд рублей
Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 4 млн 476 тыс. 607 облигаций 18-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 89,5%...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 18:29
Мосбиржа зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка объемом 1 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-79R объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 18:29
ЕАБР запустил для юрлиц систему расчетов без участия SWIFT
Евразийский банк развития (ЕАБР) начал предоставлять для юридических лиц услуги по расчетному обслуживанию без использования международной системы межбанковских расчетов SWIFT.

"Переводы могут быть осуществлены непосредственно через национальные платежные системы...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 18:20
Мосбиржа зарегистрировала облигации МОЭСК объемом 8 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "МОЭСК" серии 001P-02 объемом 8 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-55039-E-001P.

Сбор заявок...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 18:17
МТС завершила размещение двух выпусков бондов суммарным объемом 12,5 млрд рублей
ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) полностью разместило облигации серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей и бонды серии 001Р-09 со сроком обращения 5,5 лет объемом 7,5 млрд рублей, говорится в сообщениях компании

Сбор заявок на облигации обеих...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 18:17
Квартальная чистая прибыль НМТП по РСБУ подскочила в 3,1 раза
По итогам 1-го квартала чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по РСБУ подскочила в 3,1 раза - до 7,958 млрд руб., следует из отчетности компании.

Выручка компании увеличилась на 20,3% - до 7,856 млрд руб.

Доходы от участия в других...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 18:14
Ставка 8-го купона облигаций банка "ДельтаКредит" серии БО-19 установлена на уровне 1%
Банк "ДельтаКредит" установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-19 в размере 1% годовых, говорится в сообщении банка.

Банк разместил 10-летние облигации БО-19 объемом 5 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка текущего купона - 5% годовых. Бумаги имеют полугодовые...    читать дальше
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22 апреля 2019 года 18:13
Спрос на облигации Росбанка объемом 10 млрд рублей превысил 17 млрд рублей
Спрос на двухлетние облигации Росбанка серии БО-002P-05 объемом 10 млрд рублей превысил 17 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка.

Всего было подано 38 заявок.

"Мы рады видеть высокий интерес инвесторов к нашему выпуску, второму по счету в 2019 году....    читать дальше
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22 апреля 2019 года 18:12
"Автобан-Финанс" установил ставку 5-го купона бондов БО-П01 в размере 11% годовых
О "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 11% годовых, говорится в сообщении компании.

Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017...    читать дальше
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