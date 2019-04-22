.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,4979 руб.
.
22 апреля 2019 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 9,4979 руб.
|0
22 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 427 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,4979 руб. Минимальный курс юаня составил 9,49 руб., максимальный - 9,503 руб. Была заключена 41 сделка. Объем торгов составил 87,68 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 9,491 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
22 апреля 2019 года 21:03
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,84 пункта (0,813%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2584,74 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.22 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7772 руб. Минимальный курс евро составил 71,6525 руб.,... читать дальше
.22 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 348 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5043 руб. Минимальный курс юаня составил 9,4911 руб., максимальный -... читать дальше
.22 апреля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 63,8078 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1653 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8078 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.22 апреля 2019 года 18:58
Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил понедельник уверенным ростом. Европейские фондовые рынки были закрыты в связи с пасхальными праздниками. Фондовые индексы стран АТР завершили торги без единой динамики. При этом активность торговли была низкой... читать дальше
.22 апреля 2019 года 18:48
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в сообщении регулятора. "Компания координировала экономическую деятельность ПАО "Вымпелком", АО "РТК", АО "Связной Логистика",... читать дальше
.22 апреля 2019 года 18:38
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что решение Вашингтона по антииранским нефтяным санкциям не помогает принести мир в ближневосточный регион. "Решение США относительно импорта иранской нефти не будет способствовать миру и стабильности в регионе", - приводит его... читать дальше
.22 апреля 2019 года 18:30
Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 4 млн 476 тыс. 607 облигаций 18-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 89,5%... читать дальше
.22 апреля 2019 года 18:29
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-79R объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
.22 апреля 2019 года 18:29
Евразийский банк развития (ЕАБР) начал предоставлять для юридических лиц услуги по расчетному обслуживанию без использования международной системы межбанковских расчетов SWIFT. "Переводы могут быть осуществлены непосредственно через национальные платежные системы... читать дальше
.22 апреля 2019 года 18:20
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "МОЭСК" серии 001P-02 объемом 8 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-55039-E-001P. Сбор заявок... читать дальше
.22 апреля 2019 года 18:17
ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) полностью разместило облигации серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей и бонды серии 001Р-09 со сроком обращения 5,5 лет объемом 7,5 млрд рублей, говорится в сообщениях компании Сбор заявок на облигации обеих... читать дальше
.22 апреля 2019 года 18:17
По итогам 1-го квартала чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по РСБУ подскочила в 3,1 раза - до 7,958 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка компании увеличилась на 20,3% - до 7,856 млрд руб. Доходы от участия в других... читать дальше
.22 апреля 2019 года 18:14
Банк "ДельтаКредит" установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-19 в размере 1% годовых, говорится в сообщении банка. Банк разместил 10-летние облигации БО-19 объемом 5 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка текущего купона - 5% годовых. Бумаги имеют полугодовые... читать дальше
.22 апреля 2019 года 18:13
Спрос на двухлетние облигации Росбанка серии БО-002P-05 объемом 10 млрд рублей превысил 17 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка. Всего было подано 38 заявок. "Мы рады видеть высокий интерес инвесторов к нашему выпуску, второму по счету в 2019 году.... читать дальше
.22 апреля 2019 года 18:12
О "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 11% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.