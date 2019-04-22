Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 106,8 млрд руб.

22 апреля. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 22 апреля по данным на начало операционного дня выросло до 106,8 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 20,84 пункта (0,813%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2584,74 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1622 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,7772 руб. Минимальный курс евро составил 71,6525 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,6525 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 348 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5043 руб. Минимальный курс юаня составил 9,4911 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,4911 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1653 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,8078 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил понедельник уверенным ростом. Европейские фондовые рынки были закрыты в связи с пасхальными праздниками. Европейские фондовые рынки были закрыты в связи с пасхальными праздниками. Фондовые индексы стран АТР завершили торги без единой динамики. При этом активность торговли была низкой... Фондовые индексы стран АТР завершили торги без единой динамики. При этом активность торговли была низкой... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в сообщении регулятора. "Компания координировала экономическую деятельность ПАО "Вымпелком", АО "РТК", АО "Связной Логистика",... "Компания координировала экономическую деятельность ПАО "Вымпелком", АО "РТК", АО "Связной Логистика",... читать дальше

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что решение Вашингтона по антииранским нефтяным санкциям не помогает принести мир в ближневосточный регион. "Решение США относительно импорта иранской нефти не будет способствовать миру и стабильности в регионе", - приводит его... "Решение США относительно импорта иранской нефти не будет способствовать миру и стабильности в регионе", - приводит его... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 4 млн 476 тыс. 607 облигаций 18-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 89,5%... Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, банк выкупил 89,5%... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск структурных облигаций Сбербанка серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-79R объемом 1 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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Евразийский банк развития (ЕАБР) начал предоставлять для юридических лиц услуги по расчетному обслуживанию без использования международной системы межбанковских расчетов SWIFT. "Переводы могут быть осуществлены непосредственно через национальные платежные системы... "Переводы могут быть осуществлены непосредственно через национальные платежные системы... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ПАО "МОЭСК" серии 001P-02 объемом 8 млрд рублей и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-55039-E-001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-55039-E-001P. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) полностью разместило облигации серии 001Р-08 со сроком обращения 3,5 года объемом 5 млрд рублей и бонды серии 001Р-09 со сроком обращения 5,5 лет объемом 7,5 млрд рублей, говорится в сообщениях компании Сбор заявок на облигации обеих... Сбор заявок на облигации обеих... читать дальше

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По итогам 1-го квартала чистая прибыль ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) по РСБУ подскочила в 3,1 раза - до 7,958 млрд руб., следует из отчетности компании. Выручка компании увеличилась на 20,3% - до 7,856 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 20,3% - до 7,856 млрд руб. Доходы от участия в других... Доходы от участия в других... читать дальше

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Банк "ДельтаКредит" установил ставку 8-го купона облигаций серии БО-19 в размере 1% годовых, говорится в сообщении банка. Банк разместил 10-летние облигации БО-19 объемом 5 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка текущего купона - 5% годовых. Бумаги имеют полугодовые... Банк разместил 10-летние облигации БО-19 объемом 5 млрд рублей в октябре 2015 года. Ставка текущего купона - 5% годовых. Бумаги имеют полугодовые... читать дальше

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Спрос на двухлетние облигации Росбанка серии БО-002P-05 объемом 10 млрд рублей превысил 17 млрд рублей, говорится в пресс-релизе банка. Всего было подано 38 заявок. Всего было подано 38 заявок. "Мы рады видеть высокий интерес инвесторов к нашему выпуску, второму по счету в 2019 году.... "Мы рады видеть высокий интерес инвесторов к нашему выпуску, второму по счету в 2019 году.... читать дальше

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О "Автобан-Финанс" (SPV-компания ОАО "Дорожно-строительная компания "Автобан") установило ставку 5-го купона биржевых облигаций серии БО-П01 в размере 11% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017... Компания разместила 7-летние облигации объемом 3 млрд рублей в апреле 2017... читать дальше

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