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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 63,9602 руб., евро - 71,9232 руб.
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21 апреля 2019 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 63,9602 руб., евро - 71,9232 руб.
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21 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 63,9602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,86 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 71,9232 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,08 коп.
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20 апреля 2019 года 17:37
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер полагает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель может в будущем занять руководящий пост на европейском уровне. "Я не могу себе представить, что Ангела Меркель бесследно исчезнет. Она не только личность, достойная уважения, но и достойное любви... читать дальше
.20 апреля 2019 года 16:58
Власти Крыма договорились с сирийской делегацией об увеличении грузооборота к концу года до 150 тысяч тонн, сообщил журналистам глава республики Сергей Аксенов. "Первый корабль с 2,5 тыс. тонн ячменя уже в Сирию отправлен. И сегодня обсуждали вопросы обратной загрузки -... читать дальше
.20 апреля 2019 года 15:42
Эксперты сервиса по поиску авиабилетов и отелей Aviasales определили российские города с самыми дешевыми отелями. В рамках исследования эксперты проанализировали стоимость проживания в гостиницах крупных городов России, хостелы при этом не учитывались. "Первое место в... читать дальше
.20 апреля 2019 года 14:57
Строительство крупнейшего в Европе теннисного центра, рассчитанного на 21 корт, планируется завершить в Лужниках в конце 2020 - начале 2021 года, заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. "Здесь будет оборудован 21... читать дальше
.20 апреля 2019 года 13:45
Филиппины - лидер десятилетия по росту туристической популярности среди стран мира; среди городов - Будапешт
Журнал Lonely Planet составил рейтинг стран и городов, популярность которых сильнее всего выросла и упала за последние десять лет. При составлении рейтинга была проанализирована статистика поисковых запросов Google Trends с 2009 по 2019 годы. Антирейтинг стран возглавил... читать дальше
.20 апреля 2019 года 12:57
Торговый оборот между Грузией и Россией в 1-м квартале 2019 года увеличился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до $327,1 млн, сообщила Национальная служба статистики Грузии. Экспорт грузинских товаров в РФ вырос на 37,8% - до $135,4 млн, что... читать дальше
.20 апреля 2019 года 12:02
На каждый вложенный рубль в строительство московских центральных диаметров город вернет в пять раз больше, чем от вложений в строительство метрополитена, заявил мэр Москвы Сергей Собянин на подведении итогов транспортного саммита лидеров в сфере развития городского транспорта.... читать дальше
.20 апреля 2019 года 11:19
Объем инвестпрограммы "Газпром нефти" в 2018 году составил 375 млрд рублей, говорится в сообщении компании по итогам заседания совета директоров , на котором были рассмотрены информация об исполнении инвестпрограммы и бюджет компании в 2018 году. Рост объемов добычи... читать дальше
.20 апреля 2019 года 10:34
Акционеры Запсибкомбанка (Тюмень) на годовом собрании 18 апреля приняли решение не выплачивать дивиденды за 2018 год на обыкновенные акции, говорится в материалах банка. По итогам 2017 года банк выплатил по 5,8 рубля на бумагу, в целом более 700 млн рублей. Чистую прибыль в... читать дальше
.20 апреля 2019 года 09:49
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ФГУП "Почта России" и выпускам облигаций серий БО-001Р-04, БО-001Р-05 и БО-001Р-07 кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг... читать дальше
.20 апреля 2019 года 09:05
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 63,9602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,86 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 71,9232 руб. По сравнению...
.19 апреля 2019 года 19:50
ВЭБ 19 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К141 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 62,5% выпуска на 12,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 16 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,62%... читать дальше
.19 апреля 2019 года 19:45
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,1 пункта (0,121%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2563,9 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС понизился на 1,46 пункта... читать дальше
.19 апреля 2019 года 19:39
ПАО "РусАл Братск" утвердило объем размещения бондов серии БО-001Р-01 в размере 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что сбор заявок на 10-летние бонды объемом не менее 10 млрд рублей пройдет 25 апреля с 11:00 МСК до 15:00... читать дальше
.19 апреля 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 19 апреля выросла на 0,27% и составила 42517,154 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42517,154 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 114,962 млрд руб., или на...
.19 апреля 2019 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 111 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5391 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5335 руб., максимальный -... читать дальше
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