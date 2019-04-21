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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 63,9602 руб., евро - 71,9232 руб.
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21 апреля 2019 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 63,9602 руб., евро - 71,9232 руб.

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21 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 63,9602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,86 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 71,9232 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,08 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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