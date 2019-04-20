ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 63,9602 руб., евро - 71,9232 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 71,9232 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,08 коп.

20 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 63,9602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,86 коп.

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ВЭБ 19 апреля завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К141 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 62,5% выпуска на 12,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 16 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,62%... Сбор заявок на бонды прошел 16 апреля. Ставка купона установлена в размере 7,62%... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,1 пункта (0,121%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2563,9 пункта. Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС понизился на 1,46 пункта... Индекс РТС стабилен. По состоянию на 18:45 мск индекс РТС понизился на 1,46 пункта... читать дальше

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ПАО "РусАл Братск" утвердило объем размещения бондов серии БО-001Р-01 в размере 15 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ранее сообщалось, что сбор заявок на 10-летние бонды объемом не менее 10 млрд рублей пройдет 25 апреля с 11:00 МСК до 15:00... Ранее сообщалось, что сбор заявок на 10-летние бонды объемом не менее 10 млрд рублей пройдет 25 апреля с 11:00 МСК до 15:00... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42517,154 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 114,962 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 111 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5391 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5335 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,5335 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 447 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9701 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1997 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9386 руб. Минимальный курс евро составил 71,815 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,815 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги без единой динамики на фоне низкой активности торгов из-за отсутствия западных игроков и внешних ориентиров в связи с католическими пасхальными каникулами. Индексы в США накануне выросли благодаря успешным дебютным торгам акций Pinterest... Индексы в США накануне выросли благодаря успешным дебютным торгам акций Pinterest... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций АО "ТрансКомплектХолдинг" (ТКХ, владеет 75% АО "Концерн "Калашников") серии БО-П03 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eА(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. Эмиссия... Эмиссия... читать дальше

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Газпромбанк (ГПБ) утвердил дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-09Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дата начала размещения ценных бумаг - 24 апреля. Срок обращения бумаг - 3 года, ставка купона совпадает со ставкой по основному выпуску - 8,70%... Дата начала размещения ценных бумаг - 24 апреля. Срок обращения бумаг - 3 года, ставка купона совпадает со ставкой по основному выпуску - 8,70%... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ФГУП "Почта России" и выпускам облигаций серий БО-001Р-04, БО-001Р-05 и БО-001Р-07 кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг... Кредитный рейтинг... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка "Национальная факторинговая компания" (НФК) на уровне "B/В". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". В 2018 году банк... В 2018 году банк... читать дальше

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Вице-премьер Алексей Гордеев указал Минприроды на недопустимость срывов сроков исполнения ранее данных поручений и на необходимость более оперативного взаимодействия министерства с заинтересованными ведомствами по согласованию позиций по принятым решениям. Об этом он заявил на... читать дальше

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Минтранс РФ проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы, обеспечивающей учет и контроль пассажиров, транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов на регулярных и заказных межрегиональных... читать дальше

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Застройщиков апартаментов нужно обязать платить взносы в Фонд защиты прав дольщиков, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. "Необходимо доработать в этом законопроекте вопрос... "Необходимо доработать в этом законопроекте вопрос... читать дальше

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Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в марте на 1,1% - до 1,765 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,746 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). Продажи природного газа выросли на 1... Продажи природного газа выросли на 1... читать дальше

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