19 апреля 2019 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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19 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 22.04 по 28.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|22.04.2019
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Март 2019
|22.04.2019
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Март 2019
|23.04.2019
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Февраль 2019
|23.04.2019
|17:00
|Предварительная оценка индекса потребительского доверия в еврозоне
|Апрель 2019
|23.04.2019
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Март 2019
|24.04.2019
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Апрель 2019
|24.04.2019
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Апрель 2019
|24.04.2019
|17:00
|Процентная ставка Банка Канады
|Апрель 2019
|24.04.2019
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 13 по 19 апреля
|25.04.2019
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 апреля
|25.04.2019
|15:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Март 2019
|25.04.2019
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 апреля
|26.04.2019
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Апрель 2019
|26.04.2019
|10:00
|Индекс изменения стоимости жилья в Великобритании от NationWide
|Апрель 2019
|26.04.2019
|15:30
|Предварительная оценка ВВП США
|I квартал 2019
|26.04.2019
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Апрель 2019
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19 апреля 2019 года 18:52
Газпромбанк (ГПБ) утвердил дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-09Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дата начала размещения ценных бумаг - 24 апреля. Срок обращения бумаг - 3 года, ставка купона совпадает со ставкой по основному выпуску - 8,70%... читать дальше
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19 апреля 2019 года 18:46
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ФГУП "Почта России" и выпускам облигаций серий БО-001Р-04, БО-001Р-05 и БО-001Р-07 кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг... читать дальше
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19 апреля 2019 года 18:45
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка "Национальная факторинговая компания" (НФК) на уровне "B/В". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".
В 2018 году банк... читать дальше
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19 апреля 2019 года 18:38
Вице-премьер Алексей Гордеев указал Минприроды на недопустимость срывов сроков исполнения ранее данных поручений и на необходимость более оперативного взаимодействия министерства с заинтересованными ведомствами по согласованию позиций по принятым решениям. Об этом он заявил на... читать дальше
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19 апреля 2019 года 18:29
Минтранс РФ проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы, обеспечивающей учет и контроль пассажиров, транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов на регулярных и заказных межрегиональных... читать дальше
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19 апреля 2019 года 18:21
Застройщиков апартаментов нужно обязать платить взносы в Фонд защиты прав дольщиков, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
"Необходимо доработать в этом законопроекте вопрос... читать дальше
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19 апреля 2019 года 17:58
Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в марте на 1,1% - до 1,765 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,746 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD).
Продажи природного газа выросли на 1... читать дальше
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19 апреля 2019 года 17:53
Сбербанк 30 мая начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36m-001Р-83R объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
Дата окончания размещения - не позднее 28 июня. Дата погашения облигаций - 30 мая 2022 года.
Ставка... читать дальше
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19 апреля 2019 года 17:52
"Московская биржа" зарегистрировала структурные облигации Сбербанка России серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-80R объемом 1 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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19 апреля 2019 года 17:50
ЭБ планирует 23 апреля провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии ПБО-001Р-16 объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок инвесторов будет проходить с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го... читать дальше
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19 апреля 2019 года 17:49
АО "Концерн Росэнергоатом", управляющее всеми АЭС в РФ, подготовило предложения по тарифам на 2020 год, следует из материалов компании.
Согласно документу, установленная мощность российских АЭС вырастет в 2020 году до 30,8 тыс. МВт с 29,6 тыс. МВт, планируемых на 2019... читать дальше
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19 апреля 2019 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1033 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9236 руб.
Минимальный курс доллара США составил 63,88 руб.,... читать дальше
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19 апреля 2019 года 17:22
Следователи доставили в главный офис СКР мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина, задержанного по подозрению в причастности к хищению 7,5 млрд рублей.
Следственный комитет (СК) распространил видеокадры, на которых видно, как задержанный А.Хотин в... читать дальше
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19 апреля 2019 года 17:15
В течение ближайшей недели с 22.04 по 28.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
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19 апреля 2019 года 17:05
Годовой задекларированный доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2018 году вырос на 2,7% - до 34,7 млн рублей по сравнению с 33,8 млн рублей в 2017 году, следует из информации о доходах служащих Банка России, размещенной на сайте регулятора.
Супруг... читать дальше
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19 апреля 2019 года 17:00
В понедельник, 22 апреля, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Европейском Союзе праздник - Пасхальный понедельник.
В четверг, 25 апреля, в Италии праздник - День освобождения от фашизма.
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