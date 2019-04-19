Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 апреля

19 апреля. FINMARKET.RU -РФ с 20 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2623,31 (-6,1) руб./грамм; на серебро - 30,75 (-0,06) руб./грамм; на платину - 1830,17 (+9,26) руб./грамм; на палладий - 2868,63 (+15,73) руб./грамм.

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Газпромбанк (ГПБ) утвердил дополнительный выпуск облигаций серии 001Р-09Р объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дата начала размещения ценных бумаг - 24 апреля. Срок обращения бумаг - 3 года, ставка купона совпадает со ставкой по основному выпуску - 8,70%... Дата начала размещения ценных бумаг - 24 апреля. Срок обращения бумаг - 3 года, ставка купона совпадает со ставкой по основному выпуску - 8,70%... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило ФГУП "Почта России" и выпускам облигаций серий БО-001Р-04, БО-001Р-05 и БО-001Р-07 кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", прогноз - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг... Кредитный рейтинг... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка "Национальная факторинговая компания" (НФК) на уровне "B/В". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный". В 2018 году банк... В 2018 году банк... читать дальше

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Вице-премьер Алексей Гордеев указал Минприроды на недопустимость срывов сроков исполнения ранее данных поручений и на необходимость более оперативного взаимодействия министерства с заинтересованными ведомствами по согласованию позиций по принятым решениям. Об этом он заявил на... читать дальше

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Минтранс РФ проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы, обеспечивающей учет и контроль пассажиров, транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов на регулярных и заказных межрегиональных... читать дальше

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Застройщиков апартаментов нужно обязать платить взносы в Фонд защиты прав дольщиков, заявил журналистам председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. "Необходимо доработать в этом законопроекте вопрос... "Необходимо доработать в этом законопроекте вопрос... читать дальше

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Норвегия увеличила добычу нефти, конденсата и ШФЛУ в марте на 1,1% - до 1,765 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,746 млн б/с в предшествующий месяц, свидетельствуют предварительные данные Норвежского нефтяного директората (NPD). Продажи природного газа выросли на 1... Продажи природного газа выросли на 1... читать дальше

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Сбербанк 30 мая начнет размещение структурных облигаций серии ИОС-IMOEX_ASN_PRT-36m-001Р-83R объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации. Дата окончания размещения - не позднее 28 июня. Дата погашения облигаций - 30 мая 2022 года. Дата окончания размещения - не позднее 28 июня. Дата погашения облигаций - 30 мая 2022 года. Ставка... Ставка... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала структурные облигации Сбербанка России серии ИОС-RUBUSD_RA_FIX-1m-001Р-80R объемом 1 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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ЭБ планирует 23 апреля провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии ПБО-001Р-16 объемом от 15 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок инвесторов будет проходить с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Сбор заявок инвесторов будет проходить с 11:00 МСК до 16:00 МСК. Ориентир ставки 1-го... Ориентир ставки 1-го... читать дальше

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АО "Концерн Росэнергоатом", управляющее всеми АЭС в РФ, подготовило предложения по тарифам на 2020 год, следует из материалов компании. Согласно документу, установленная мощность российских АЭС вырастет в 2020 году до 30,8 тыс. МВт с 29,6 тыс. МВт, планируемых на 2019... Согласно документу, установленная мощность российских АЭС вырастет в 2020 году до 30,8 тыс. МВт с 29,6 тыс. МВт, планируемых на 2019... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1033 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 63,9236 руб. Минимальный курс доллара США составил 63,88 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 63,88 руб.,... читать дальше

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Следователи доставили в главный офис СКР мажоритарного акционера банка "Югра" Алексея Хотина, задержанного по подозрению в причастности к хищению 7,5 млрд рублей. Следственный комитет (СК) распространил видеокадры, на которых видно, как задержанный А.Хотин в... Следственный комитет (СК) распространил видеокадры, на которых видно, как задержанный А.Хотин в... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 22.04 по 28.04 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Годовой задекларированный доход председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной в 2018 году вырос на 2,7% - до 34,7 млн рублей по сравнению с 33,8 млн рублей в 2017 году, следует из информации о доходах служащих Банка России, размещенной на сайте регулятора. Супруг... Супруг... читать дальше

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В понедельник, 22 апреля, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции, Европейском Союзе праздник - Пасхальный понедельник. В четверг, 25 апреля, в Италии праздник - День освобождения от фашизма. В четверг, 25 апреля, в Италии праздник - День освобождения от фашизма. . . Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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