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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 апреля
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19 апреля 2019 года 15:12

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 20 апреля

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19 апреля. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 20 апреля установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 2623,31 (-6,1) руб./грамм; на серебро - 30,75 (-0,06) руб./грамм; на платину - 1830,17 (+9,26) руб./грамм; на палладий - 2868,63 (+15,73) руб./грамм.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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