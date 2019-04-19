ЦБ РФ установил курс доллара США с 20 апреля в размере 63,9602 руб.

19 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 апреля, составляет 63,9602 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 10,86 коп.

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Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает необходимым проработать единую федеральную схему обращения с отходами. "Над чем нам предстоит очень серьезно поработать", - сказал журналистам в Челябинске Д.Кобылкин. Он также подчеркнул, что при реализации... читать дальше

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Венесуэла осуществила платеж по долгу перед РФ, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный для этого срок, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. "Заплатила. Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки", -... "Заплатила. Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки", -... читать дальше

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Правительство осенью может принять решение о продлении федеральной целевой программы по развитию Крыма после 2022 года, заявил курирующий регион вице-премьер Дмитрий Козак. "В рамках федеральной целевой программы с целью экономического развития республики Крым и города... "В рамках федеральной целевой программы с целью экономического развития республики Крым и города... читать дальше

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Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев сообщил, что в стресс-тестирование банков планируется включать проверку на готовность кредитных организаций к киберугрозам. "Дело в том, что мы будем вписывать стресс-тестирование на киберугрозы в общую рамку стресс-тестирования. Мы тоже... "Дело в том, что мы будем вписывать стресс-тестирование на киберугрозы в общую рамку стресс-тестирования. Мы тоже... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,93 пункта (0,153%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2564,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2566,72 (+0,23%) пункта, минимальное - 2561,51... читать дальше

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Минстрой России приступил к разработке программы по модернизации коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60%, заявил сегодня глава министерства Владимир Якушев. "Мы сейчас активно занимаемся разработкой этой программы. В регионы отправлены необходимы... "Мы сейчас активно занимаемся разработкой этой программы. В регионы отправлены необходимы... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 20 марта по 19 апреля) - 64,6714 руб. за доллар, максимальное значение - 66,2942 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,62 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По итогам 2018 года чистая прибыль банка "Ренессанс Кредит" по МСФО выросла на 15,7% и составила 5,826 млрд рублей против 5,034 млрд рублей по итогам 2017 года.). Как говорится в сообщении банка, чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам... Как говорится в сообщении банка, чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 71,31/72,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,58/64,38 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 1 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,34/64,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...

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ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") установило ставку 24-го купона облигаций 26-й и 27-й серий, а также 17-го купона облигаций 37-й и 38-й серий в размере 6,3% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС"... "ФСК ЕЭС"... читать дальше

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ПАО "РусАл Братск" 25 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии БО-001Р-01 с офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен... Ориентир ставки 1-го купона установлен... читать дальше

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С 1 июня в Малайзии будут взимать туристический налог на выезд в размере от 20 до 40 ринггитов (309-617 руб.), сообщает газета New Straits Times. "Налог вступит в силу с 1 июня и затронет туристов, покидающих Малайзию на регулярных рейсах и круизах. Пассажиров... "Налог вступит в силу с 1 июня и затронет туристов, покидающих Малайзию на регулярных рейсах и круизах. Пассажиров... читать дальше

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Доходы федеральных музеев за шесть лет выросли в 2,5 раза, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. "Федеральные музеи показали рост доходов от оказания платных услуг плюс 150% за шесть лет - с 6,2 до 15,5 млрд рублей", - сказал В.Мединский на пресс-конференции в Москве.... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в Италии в апреле 2019 года снизился до 110,5 пункта со 111,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat. Аналитики ожидали, что показатель подрастет до 111,3 пункта. Птребительское доверие в Италии снижается... читать дальше

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