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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 105,9 млрд руб.
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19 апреля 2019 года 10:09
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 105,9 млрд руб.
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19 апреля. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 19 апреля по данным на начало операционного дня снизилось до 105,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 111,5 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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19 апреля 2019 года 13:51
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает необходимым проработать единую федеральную схему обращения с отходами. "Над чем нам предстоит очень серьезно поработать", - сказал журналистам в Челябинске Д.Кобылкин. Он также подчеркнул, что при реализации... читать дальше
.19 апреля 2019 года 13:42
Венесуэла осуществила платеж по долгу перед РФ, который по графику приходился на март, и тем самым уложилась в отведенный для этого срок, сообщил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов. "Заплатила. Да, Венесуэла заплатила нам в установленные сроки", -... читать дальше
.19 апреля 2019 года 13:33
Правительство осенью может принять решение о продлении федеральной целевой программы по развитию Крыма после 2022 года, заявил курирующий регион вице-премьер Дмитрий Козак. "В рамках федеральной целевой программы с целью экономического развития республики Крым и города... читать дальше
.19 апреля 2019 года 13:22
Зампред ЦБ РФ Василий Поздышев сообщил, что в стресс-тестирование банков планируется включать проверку на готовность кредитных организаций к киберугрозам. "Дело в том, что мы будем вписывать стресс-тестирование на киберугрозы в общую рамку стресс-тестирования. Мы тоже... читать дальше
.19 апреля 2019 года 13:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 3,93 пункта (0,153%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2564,73 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2566,72 (+0,23%) пункта, минимальное - 2561,51... читать дальше
.19 апреля 2019 года 13:13
Минстрой России приступил к разработке программы по модернизации коммунальной инфраструктуры со степенью износа более 60%, заявил сегодня глава министерства Владимир Якушев. "Мы сейчас активно занимаемся разработкой этой программы. В регионы отправлены необходимы... читать дальше
.19 апреля 2019 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 64,6714 руб.
Минимальное значение за месяц (с 20 марта по 19 апреля) - 64,6714 руб. за доллар, максимальное значение - 66,2942 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 0,62 руб. Это автоматическое сообщение.
.19 апреля 2019 года 13:03
По итогам 2018 года чистая прибыль банка "Ренессанс Кредит" по МСФО выросла на 15,7% и составила 5,826 млрд рублей против 5,034 млрд рублей по итогам 2017 года.). Как говорится в сообщении банка, чистый процентный доход после расходов по кредитным убыткам... читать дальше
.19 апреля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 71,31/72,72 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 8 коп., Cредний курс продажи упал на...
.19 апреля 2019 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 19 апреля средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 63,58/64,38 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,58/64,38 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 1 коп., средний...
.19 апреля 2019 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 63,34/64,67 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 63,34/64,67 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 22 коп., Cредний курс продажи...
.19 апреля 2019 года 12:58
ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") установило ставку 24-го купона облигаций 26-й и 27-й серий, а также 17-го купона облигаций 37-й и 38-й серий в размере 6,3% годовых, говорится в сообщениях компании. "ФСК ЕЭС"... читать дальше
.19 апреля 2019 года 12:52
ПАО "РусАл Братск" 25 апреля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на 10-летние бонды серии БО-001Р-01 с офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен... читать дальше
.19 апреля 2019 года 12:38
С 1 июня в Малайзии будут взимать туристический налог на выезд в размере от 20 до 40 ринггитов (309-617 руб.), сообщает газета New Straits Times. "Налог вступит в силу с 1 июня и затронет туристов, покидающих Малайзию на регулярных рейсах и круизах. Пассажиров... читать дальше
.19 апреля 2019 года 12:28
Доходы федеральных музеев за шесть лет выросли в 2,5 раза, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский. "Федеральные музеи показали рост доходов от оказания платных услуг плюс 150% за шесть лет - с 6,2 до 15,5 млрд рублей", - сказал В.Мединский на пресс-конференции в Москве.... читать дальше
.19 апреля 2019 года 12:19
Индекс потребительского доверия в Италии в апреле 2019 года снизился до 110,5 пункта со 111,2 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные статистического института Istat. Аналитики ожидали, что показатель подрастет до 111,3 пункта. Птребительское доверие в Италии снижается... читать дальше
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