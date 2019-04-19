ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 72,244 руб.

19 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 72,244 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 11,62 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 64,0688 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,38 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 11:00 11:00 Индекс потребительского доверия к экономике... Индекс потребительского доверия к экономике...

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Сегодня в Великобритании, Германии, Канаде, Европейском Союзе праздник - Страстная пятница. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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осбанк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-002P-05 объемом 10 млрд рублей в размере 8,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Сбор заявок проходил в четверг с 11:00 МСК... Сбор заявок проходил в четверг с 11:00 МСК... читать дальше

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ПАО "РусАл Братский алюминиевый завод" (БрАЗ, "РусАл Братск", Иркутская область) выкупило в рамках оферты 3 млн 824,604 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс.... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс.... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,46 пункта (0,29%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2560,8 пункта. После снижения индекс РТС вернулся к уровням... После снижения индекс РТС вернулся к уровням... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42402,192 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 209,366 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 990 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0166 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5502 руб. Минимальный курс юаня составил 9,5249 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 9,5249 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1049 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1418 руб. Минимальный курс евро составил 71,835 руб.,... Минимальный курс евро составил 71,835 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ просел вслед за фондовыми площадками Азии, а также в ожидании санкционных новостей в свете публикации в США полного доклада расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что предстоящая... Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что предстоящая... читать дальше

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Ростуризм опубликовал список туроператоров, у которых из сведений, содержащихся в едином федеральном реестре, была исключена сфера "международный выездной туризм", в него вошли 72 компании. Крупных туроператоров среди них нет. Как поясняют в ведомстве, сведения были исключены в... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала трехлетние облигации РН банка объемом 8 млрд рублей серии БО-001P-05 и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020500170B001P. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020500170B001P. Сбор заявок... Сбор заявок... читать дальше

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Brent незначительно дорожает в четверг, WTI перешла к снижению на фоне низкой активности торгов перед долгими выходными. Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания дальнейшего снижения запасов в США в связи с приближением автомобильного сезона, а также увеличением... Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания дальнейшего снижения запасов в США в связи с приближением автомобильного сезона, а также увеличением... читать дальше

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Размер квоты на вылов крабов, которую в этом году Росрыболовство может выставить на аукцион, составит 40,08 тыс. тонн, что соответствует 50% от общей квоты, следует из презентации ведомства, с которой ознакомился "Интерфакс". Предполагается, что самыми большими - 12,9... Предполагается, что самыми большими - 12,9... читать дальше

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Минимальная сумма кредита по программе субсидирования ставок для малых и средних предприятий (МСП) будет снижена до 500 тыс. рублей с 3 млн рублей, говорится в пресс-релизе Минэкономразвития. Министерство подготовило соответствующий проект постановления. Средства... Министерство подготовило соответствующий проект постановления. Средства... читать дальше

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