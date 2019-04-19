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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,0688 руб.
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19 апреля 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,0688 руб.
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19 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 64,0688 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,38 коп.
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19 апреля 2019 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 64,0688 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,38 коп.
.19 апреля 2019 года 08:00
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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42402,192 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 209,366 млрд руб., или на...
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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1049 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1418 руб. Минимальный курс евро составил 71,835 руб.,... читать дальше
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Brent незначительно дорожает в четверг, WTI перешла к снижению на фоне низкой активности торгов перед долгими выходными. Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания дальнейшего снижения запасов в США в связи с приближением автомобильного сезона, а также увеличением... читать дальше
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