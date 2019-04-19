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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,0688 руб.
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Инфляция в апреле складывается ниже темпов марта
Инфляция в апреле пока складывается ниже темпов марта, сообщил глава департамента Банка России Алексей Заботкин. Показатель с поправкой на сезонность уже находится вблизи 4%
 
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Годы кризиса и падения реальных доходов населения серьезно ударили по среднему классу в РФ. Доля относящих себя к нему людей сократилась с 60% в 2014 г. до 47% в 2018 г., свидетельствуют итоги ежеквартального опроса "Потребительский индекс Иванова",...
 
ЦБ увидел риски сбоев платежей из-за санкций
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19 апреля 2019 года 08:01

ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,0688 руб.

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19 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 64,0688 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,38 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
19 апреля 2019 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 64,0688 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 апреля, составляет 64,0688 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,38 коп.
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19 апреля 2019 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

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11:00

Индекс потребительского доверия к экономике...
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19 апреля 2019 года 08:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира
Сегодня в Великобритании, Германии, Канаде, Европейском Союзе праздник - Страстная пятница.

Это автоматическое сообщение.
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18 апреля 2019 года 20:12
Росбанк установил ставку 1-го купона бондов объемом 10 млрд руб. в размере 8,5%
осбанк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии БО-002P-05 объемом 10 млрд рублей в размере 8,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставки 2-4-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Сбор заявок проходил в четверг с 11:00 МСК...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 20:09
"РусАл Братск" выкупил по оферте 38% облигаций серии БО-01 на 3,8 млрд рублей
ПАО "РусАл Братский алюминиевый завод" (БрАЗ, "РусАл Братск", Иркутская область) выкупило в рамках оферты 3 млн 824,604 тыс. облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении организации.

Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс....    читать дальше
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18 апреля 2019 года 19:55
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 18 апреля снижается
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 7,46 пункта (0,29%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2560,8 пункта.

После снижения индекс РТС вернулся к уровням...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 19:35
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 18 апреля снизилась на 0,49% и составила 42402,192 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42402,192 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 209,366 млрд руб., или на...
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18 апреля 2019 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 64,0166 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 990 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 64,0166 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 9,5502 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 127 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 9,5502 руб.

Минимальный курс юаня составил 9,5249 руб., максимальный -...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 72,1418 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1049 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1418 руб.

Минимальный курс евро составил 71,835 руб.,...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 18:57
Рынок российских акций снизился на 0,3%
Рынок акций РФ просел вслед за фондовыми площадками Азии, а также в ожидании санкционных новостей в свете публикации в США полного доклада расследования спецпрокурора Роберта Мюллера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что предстоящая...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 18:51
Ростуризм запретил заниматься выездным туризмом 72 туроператорам
Ростуризм опубликовал список туроператоров, у которых из сведений, содержащихся в едином федеральном реестре, была исключена сфера "международный выездной туризм", в него вошли 72 компании. Крупных туроператоров среди них нет. Как поясняют в ведомстве, сведения были исключены в...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 18:43
Мосбиржа зарегистрировала облигации РН банка на 8 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала трехлетние облигации РН банка объемом 8 млрд рублей серии БО-001P-05 и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020500170B001P.

Сбор заявок...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 18:37
Brent слабо дорожает, WTI перешла к снижению
Brent незначительно дорожает в четверг, WTI перешла к снижению на фоне низкой активности торгов перед долгими выходными.

Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания дальнейшего снижения запасов в США в связи с приближением автомобильного сезона, а также увеличением...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 18:32
Крабовая квота для реализации на аукционе в текущем году составит 40,1 тыс. тонн
Размер квоты на вылов крабов, которую в этом году Росрыболовство может выставить на аукцион, составит 40,08 тыс. тонн, что соответствует 50% от общей квоты, следует из презентации ведомства, с которой ознакомился "Интерфакс".

Предполагается, что самыми большими - 12,9...    читать дальше
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18 апреля 2019 года 18:25
Минимальную сумму льготных кредитов по программе для малого бизнеса снизят до 500 тыс. руб.
Минимальная сумма кредита по программе субсидирования ставок для малых и средних предприятий (МСП) будет снижена до 500 тыс. рублей с 3 млн рублей, говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.

Министерство подготовило соответствующий проект постановления. Средства...    читать дальше
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